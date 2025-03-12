打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新研究：气候变化将导致近地轨道承载卫星能力下降

2025年03月12日05:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社洛杉矶3月10日电  美国麻省理工学院10日在其官网上发布公报说，该校研究人员领衔的一项新研究显示，温室气体排放增加将削弱大气层清理太空垃圾的能力，随着时间推移，近地轨道承载卫星等飞行器的能力将会下降。

　　这项由麻省理工学院和英国伯明翰大学研究人员联合开展的研究说，大气中二氧化碳等温室气体增加会导致更多热量以红外辐射形式释放到太空，这会造成高层大气冷却和收缩。这种收缩会使近地轨道区域的大气密度降低，从而减小大气对废弃卫星碎片的阻力。大气阻力原本可以使太空垃圾因摩擦而燃烧殆尽。空气阻力减小会延长卫星碎片在轨寿命，并增加与其他卫星碰撞的风险。

　　研究人员模拟了不同的温室气体排放情景将如何影响高层大气和轨道动力学。模拟预测显示，在温室气体高排放情景下，到本世纪末，距地面200公里至1000公里高度的近地轨道区域卫星承载能力可能会减少50%至66%。研究人员预测，即使是局部轨道区域卫星数量超过承载能力，该区域也将经历“失控的不稳定”，即发生连锁碰撞并产生大量碎片，导致区域内的卫星无法安全运行。

　　相关论文10日在线发表于英国《自然·可持续发展》杂志上。论文第一作者、麻省理工学院研究人员威廉·帕克指出，未来的在轨卫星碎片情况与人类能否有效遏制温室气体排放密切相关。人类依靠大气层来清理卫星碎片，如果大气层在变化，那么卫星碎片环境也会发生变化。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月12日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部