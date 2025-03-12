据新华社日内瓦3月10日电 （记者王其冰）联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）主任专员菲利普·拉扎里尼10日说，允许人道主义援助进入加沙至关重要，以维持加沙地带停火协议第一阶段取得的进展并满足人们的基本需求。

拉扎里尼当天在日内瓦举行的联合国新闻例会上说，以色列禁止人道主义援助和商业物资进入加沙地带已近10天，这一决定威胁加沙平民的生命和生存。拉扎里尼还说，自1月底以色列禁止近东救济工程处运营的法案生效以来，该机构对巴勒斯坦难民的公共服务面临崩溃，这将导致巴勒斯坦被占领土出现危险真空，并给约旦、黎巴嫩和叙利亚带来冲击。他强调，突然解散救助巴勒斯坦难民的机构只会加深难民的苦难，不会改变他们的难民身份。

拉扎里尼指出，以色列安全部队在约旦河西岸大规模拆除建筑，导致约4万名巴勒斯坦难民无处可去，造成自1967年以来约旦河西岸地区巴勒斯坦人最大规模的流离失所。

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 15 版）

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