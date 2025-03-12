本报记者 时元皓

巴西发展、工业、贸易和服务部近日发布消息称，“巴西新工业”计划实施满一年来，在投资、创新及创造就业机会等方面取得重要进展，带动公共投资和私企投资累计达3.4万亿雷亚尔（1美元约合5.8雷亚尔），涵盖农业、健康产业、数字化转型、能源转型、国防技术等领域。

“巴西新工业”计划于2024年1月启动并制定了未来10年六大领域的发展目标，旨在通过提供信贷额度、政府补贴等方式扭转影响巴西数十年的“去工业化进程”，促进工业生产本地化，推进“再工业化”。一年来，巴西工业领域实现显著增长。据巴西国家地理统计局最新数据显示，2024年巴西工业产值同比增长3.1%，较2023年同比0.1%的增长率大幅上升；制造业产值增长3.7%，出口额达到创纪录的1819亿美元；耐用消费品增长10.6%，为2017年以来的最高水平；资本货物增长9.1%。巴西国家地理统计局经济学家安德烈·马塞多介绍，2024年巴西工业全面扩张，统计范围内的25个工业部门中，有20个都实现了正增长。

工业增长为巴西社会创造了更多就业岗位。巴西“就业和失业人员总登记册”公布的数据显示，2024年工业部门新增就业岗位同比增长146%。今年1月，工业部门继续新增超过7万个就业岗位，在巴西全社会总新增就业岗位中占比超过50%。“我们已经开始收获新工业计划的成果。”巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长阿尔克明表示，在“巴西新工业”计划的推动下，巴西正朝着更可持续的工业化迈进，并不断推动技术创新、出口能力提升，为巴西人民创造大量就业机会。

在“巴西新工业”计划带动的3.4万亿雷亚尔总投资中，公共投资为1.2万亿雷亚尔，巴西政府主导的融资项目“更大生产计划”为主要资金来源之一。目前“更大生产计划”已为2026年之前的工业项目筹集资金5070亿雷亚尔，参与融资的银行数量达7家。为了特别资助创新项目，“更大生产计划”还依托“更多创新计划”，支持包括绿色氢能、可持续交通等符合可持续原则的技术创新项目，融资额度为800亿雷亚尔。

在小微企业方面，巴西政府于2023年底启动了新一阶段“更高效计划”，旨在推动中小微型工业企业的数字化转型。“更高效计划”拨款超过20亿雷亚尔，为相关企业免费或以优惠补贴方式提供定制化咨询服务，涵盖劳动力改善、工业流程优化、能源效率提高等主题，预计到2027年将吸引20万家巴西中小微企业参与。去年以来，巴西政府陆续推出多项刺激工业发展的举措，包括鼓励汽车产业链发展的“绿色出行与创新计划”，以及基建领域的新版“加速增长计划”等。

今年2月，巴西正式批准总额约1129亿雷亚尔的一揽子国防工业投资计划，用于推动“巴西新工业”计划中提升国防技术目标的实现。“国防工业在巴西经济发展中占据重要地位。”巴西国防部部长穆西奥表示，各界共同努力致力于恢复巴西工业产能，“巴西新工业”计划对推动经济回暖的影响“显而易见”。

（本报里约热内卢3月11日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 15 版）

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