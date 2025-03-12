——中国助力埃及考古业蓬勃发展

本报记者 黄培昭

在中埃卢克索孟图神庙联合考古项目现场，中埃工作人员探讨交流。

本报记者黄培昭摄

工作人员在项目现场拍摄勘探。

本报记者黄培昭摄

工作人员进行发掘清理工作。

高伟摄

中埃卢克索孟图神庙联合考古项目所在地。

高伟摄

今年2月，埃及旅游和文物部公布“近年来埃及最重要考古发现之一”：自1922年发现图坦卡蒙法老陵墓以来，再次发现又一法老陵墓。

近期埃及考古发掘有一系列令人惊叹的新发现。从法老陵墓的重见天日，到古代神庙的破土再现，考古成果正揭开越来越多古文明的神秘面纱。同时，新一批中国考古队员日前再度来到埃及，与埃及同行携手展开联合考古，中埃考古合作日益频繁，成为两国文化交流的典范。

黄沙下的文化密码——

埃及考古新发现震惊世界

埃及南部城市卢克索以西的帝王谷，炽热阳光炙烤着赭红色山岩，考古学家手中的毛刷轻柔拂过一片刻满象形文字的雪花石膏罐残片。残片上，第十八王朝（约公元前1575年—约公元前1308年）法老图特摩斯二世及其妻子哈特谢普苏特的名字渐次显现，这确认了陵墓主人的身份。同时，墓室蓝色天花板上象征法老权威的黄色星星装饰、刻有《阿姆杜阿特之书》（皇家陵墓使用的重要宗教文献）的内容，表明这是法老陵墓无疑。

今年2月18日，埃及与英国联合考古队宣布，这座沉寂了3500年的陵墓终于拨云见日，成为自1922年著名法老图坦卡蒙墓被发现至今100多年后，埃及考古发掘出的第一座法老陵墓。

1月8日，埃及最高文物委员会公布了考古学家在卢克索的哈特谢普苏特女王神庙遗址取得的重大发现。由前旅游和文物部部长哈瓦斯率领的考古团队，经过3年多努力，终于找到了哈特谢普苏特女王山谷神庙的部分地基。这座山谷神庙作为主神庙入口，地基上保存着精美的浮雕和铭文，生动展现了第十八王朝哈特谢普苏特女王和图特摩斯三世时期的卓越雕刻艺术。

2024年11月25日，埃及—德国联合考古队在索哈杰附近的阿特里比斯古村落也掘出一宝，一座拥有2100年历史的神庙重见光明。神庙入口由两座巍峨的塔楼组成，内部装饰着托勒密八世时期的浮雕，栩栩如生地描绘了狮头女神“雷皮特”和生育之神“敏”的形象。这一发现为研究托勒密王朝时期（约公元前305年—约公元前30年）的宗教建筑，提供了极为宝贵的资料。

法老遗产的守护者——

考古上升为国家战略

埃及考古发掘之所以屡有新收获，除了考古资源禀赋得天独厚，还与其考古体制、国际考古合作、科技手段的运用及大众考古意识普及等息息相关。

“在埃及，每一粒沙子都可能是解开文明之谜的钥匙。”埃及最高文物委员会秘书长哈立德站在记者面前，右手指向远处萨卡拉金字塔群方向，语气充满坚定。这句话绝非空谈，埃及政府将考古视为国家命脉和文化传承的基石，更是促进经济发展、提振旅游增长的重要引擎。政府甚至把考古业提升到国家战略的高度，通过法律、科技与教育等多重途径，构建起了一张立体化的文物考古发掘和文物保护网络。

埃及《文物法》《考古发掘管理法》等构建起严格的制度框架，对考古发掘的审批、实施、文物保护、研究及展示等环节做了详细规定。比如所有考古发掘工作必须事先获得批准，并由具备资质的考古机构或专家进行。所有考古项目均需通过最高文物委员会审批，实行“发掘许可分级制”：本土机构可申请A级许可进行主动性发掘，国际团队需通过“联合考古”模式参与其中。

一般认为，现代意义上的埃及考古始于1822年，以法国学者商博良成功释读和破译古埃及象形文字为标志。系统化的研究和考古工作则从20世纪初开始。几乎与此同时，尤其从20世纪初中期起，埃及启动了与外国同行的“联合考古”机制，积极推进国际联合考古项目，通过吸收多国尖端考古团队参与，整合国际一流人才和技术资源，聚力于考古发掘工作，收到良好效果。目前，埃及考古的跨国合作率高达70%。

置身享誉世界的帝王谷遗址，骄阳似火，整个大地都弥漫着滚滚热浪。汗流浃背的考古人员正操纵着地质雷达扫描仪，屏幕上的波形图如心跳般跃动。“地下12米有异常结构，可能是一座未记录的墓室。”领队叶哈亚教授的声音因兴奋而微微颤抖。不远处，法国队员正用三维建模技术复原壁画剥落的色彩，数字画笔在虚拟空间中精准地填补3000年前的线条。这便是当下埃及考古现场的日常图景：科技和历史在此交汇碰撞，沉睡的文明正被科技之光重新唤醒。

埃及通过科技为考古赋能，取得显著成效。在吉萨高原附近的数字化实验室里，激光扫描仪正以0.1毫米的精度记录着胡夫金字塔的每一块巨石。这种“考古信息全息化”策略已覆盖埃及全国100多处重要遗址，建立的数据库包含了上百万件文物的三维模型。本报记者戴上VR（虚拟现实）设备，瞬间穿越到了新王国时期的底比斯城：热成像图层清晰显示着地下供水系统，AR（增强现实）标记出建筑基址的力学结构，算法正在精确推算神庙柱廊的原始高度。

据埃及媒体报道，分子考古学的突破性应用也令人叹为观止。在开罗大学实验室，研究人员从木乃伊裹尸布提取的植物纤维中成功分离出公元前14世纪的微生物DNA。这不仅是技术的飞跃，更是方法论的革命，考古学正从“物”的研究转向“生命史”的重构。2022年亚历山大港水下考古中，自主式水下机器人搭载的质谱仪仅通过海水成分分析就锁定了沉船位置，将传统勘探效率提升了17倍。

埃及还大力构建“全民考古”生态，比如“发现你的历史”全民考古计划掀起了考古热潮。在阿斯旺，本报记者遇到了渔民哈桑正向考古站报告努比亚陶片的线索，这种“公众考古信息员”制度已经发展了超过2.8万名志愿者。社交媒体上的考古话题吸引着千万用户积极参与，考古学家定期直播发掘过程，网友们甚至通过AI（人工智能）工具比对陶器纹饰来协助断代。这种互动不仅提升了国民的文化认同感，更使盗掘举报率上升了39%。

埃及考古的另一特色，体现在考古工作不仅注重抢救性发掘，还与旅游开发相结合。比如在尼罗河三角洲等基建密集区优先进行保护性发掘，并通过沉浸式旅游增强公众体验。此外，埃及考古还与文化复兴高度融合，政府强调考古成果对促进文化振兴的作用，类似通过复原法老时期节庆、复建部分古迹等方式，让考古成为国家认同感、民族自豪感及文化软实力建设重要组成部分。

有分析指出，埃及考古为世界考古学发展提供了范例和经验，对研究人类文明起源和演变等具有重要价值，其考古成果也影响了人们对世界古代文明的认知。作为世界四大古文明发源地之一，埃及通过持续的考古发掘，不仅推动了对古埃及文明的深入研究，还促进了世界文化遗产保护的发展。埃及的考古政策和模式成果，也深化了跨文化的交融与合作。

黄河与尼罗河的文明对话——

中埃考古合作硕果累累

阳光透过椰枣树缝隙，洒落在孟图神庙遗址上，金色的沙尘在空气中轻轻飘舞。

中埃联合考古项目中方执行领队贾笑冰俯身擦去刚出土的泥砖砖面上的浮土，目光凝视着那些古老的印记——椭圆形的印章里赫然刻着“Neb Maat Ra”字样。这是孟图神庙始建法老——古埃及第十八王朝第九任法老阿蒙霍特普三世的登基名。

“这些泥砖的铺设手法极为规整，结合印章信息，可以确认该区域遗迹的历史至少能追溯到公元前14世纪。”贾笑冰告诉本报记者。埃方考古学家阿什马维看着记者，轻轻抚摸着砖面，兴奋地说：“对，这为孟图神庙的修建年代及建筑分布等提供了关键性有力证据。”

自2018年中埃双方签署考古合作协议以来，孟图神庙遗址的发掘工作已经持续了7个年头。今年2月底，中国考古队再次踏上埃及土地，与埃方同行携手开启新一轮联合考古作业。日前，考古队在原有发掘基础上，又在玛阿特神庙西侧成功清理出一座完整的小型圣湖遗址，这一发现进一步丰富了对古埃及宗教体系的认识。

中国的技术与设备为中埃联合考古提供了坚实的支撑，使发掘工作更加精准、高效。在孟图神庙遗址考古过程中，中方团队携带了全站式电子速距仪（以下简称“全站仪”），结合先进的软硬件系统，突破了技术限制，完成了地形测绘、三维建模、遗迹绘图、铭文拼接等一系列关键工作，保证了考古工作顺利推进。

“由于埃及相关法律法规的限制，我们无法使用无人机与RTK（实时动态载波相位差分技术）进行测绘，但我们充分发挥了中国设备的优势，依靠全站仪完成了遗址地形图的精确测绘。”贾笑冰介绍，“这使得遗址区内每一座建筑、每一处遗迹都能被准确定位，为研究建筑群的空间布局、相互关系及修建顺序提供了基础数据。”

在精确测绘基础上，中方团队还运用近景摄影测量技术，利用专业照相设备对孟图神庙建筑遗存进行了全方位、多角度的拍摄，结合Agisoft Metashape Pro（一款基于影像自动生成高质量三维模型软件）等软件，实现了孟图神庙的高精度三维建模。借助这一技术，中国考古专家在数字空间复原了这座古老神庙，不仅为后续研究提供了重要参考，也为未来的文物保护与公众展示奠定坚实基础。

埃及《金字塔报》评论说，在尼罗河与黄河文明对话的坐标系上，中埃卢克索孟图神庙联合考古项目正书写着跨文明考古新篇章。这不仅是对历史遗迹的发掘，更是跨越千年的智慧对话，让历史回声在现代社会久久回荡。文章说，考古不仅是一场与时间的对话，更是一座连接文明的桥梁。中埃联合考古以密切的合作，诉说着跨越千年的文明交融故事。

埃及前旅游和文物部部长达马提在接受本报记者采访时表示，通过联合考古，埃中两国学者正携手廓清文明脉络，深化对历史的理解，推动文明互鉴。“在考古现场，沙与土的剖面不仅见证了曾经的辉煌，也承载着今日友谊。正是这点点滴滴，夯实了埃中文化交往的基石，为双边关系的深入发展源源不断注入人文动力。”

（本报开罗3月11日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)