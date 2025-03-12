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“中国持续成为世界经济增长的重要动力源”

——访南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任蒙亚埃

本报记者  戴楷然
2025年03月12日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃（中文名孟大为）的办公室，记者看到墙上挂着中国山水画，陈列架上摆放着大熊猫玩偶、天坛模型等带有中国元素的装饰品。“每次访问中国回来，我都会给家人、朋友带些特色礼物，让他们对中国有更多了解。”孟大为笑着说。

　　孟大为长期关注中国发展。当前，世界经济充满挑战，中国经济总量2024年首次突破130万亿元人民币，比上年增长5%，给孟大为留下深刻印象。他用“具有韧性”形容中国经济的表现：“面临诸多困难，中国经济总量规模稳居全球第二位，2024年的经济增量相当于一个中等国家一年的经济体量，这是了不起的成就。”他补充道：“从全球范围看，中国经济增速在世界主要经济体中名列前茅，中国持续成为世界经济增长的重要动力源。”

　　中国新能源汽车产量首次突破1000万辆，商业运营时速可达400公里的全球最快高铁CR450动车组样车发布，人工智能模型DeepSeek等助力传统产业转型，可再生能源装机容量居世界第一……孟大为格外关注中国在新能源汽车、高端制造、人工智能等领域取得的成就。在他看来，中国经济结构不断优化调整，“绿色化”“数字化”“智能化”成为理解中国经济的关键词。

　　根据世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》，中国全球创新指数排名2024年升至第十一位，是10年来创新力提升最快的经济体之一。“中国高度重视创新，重视在研发领域的投入，不断突破关键核心技术，新质生产力持续涌现。”孟大为表示，创新为中国经济持续向好提供源源不断的动力。

　　从持续缩减外资准入负面清单、制造业领域外资准入限制措施“清零”，到稳步推进服务业开放，推动扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，中国不断放宽市场准入，积极吸引外资。“中国在推动高质量发展的同时，不断扩大制度型开放，与外资企业共享中国市场机遇，推动构建开放型世界经济。”孟大为表示，2024年中国对共建“一带一路”国家合计进出口占外贸比重首次超过50%，“这是一个积极的信号，表明中国坚持推动高质量共建‘一带一路’，提升与共建国家的经贸合作水平，将有力促进互利共赢”。

　　得益于共建“一带一路”倡议、中非合作论坛机制等，中非经贸合作日益紧密。中国连续15年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，中非贸易额占非洲整体外贸总额比重稳步上升。“近年来，通过免除关税、设立并拓展非洲农产品输华‘绿色通道’等举措，贝宁菠萝、埃塞俄比亚咖啡、卢旺达辣椒、科特迪瓦腰果等非洲优质农产品进入广阔的中国市场，相关贸易带动非洲国家经济发展。”孟大为表示，期待非中继续加强在农业、工业化和人才培养等领域合作，为非中携手迈向现代化提供动力。

　　（本报约翰内斯堡3月11日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月12日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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