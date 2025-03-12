柳华文

人权不是某些国家的专利，各国应根据自身实际选择人权政策和人权道路。中国将一如既往推动加强全球人权治理，为世界人权事业发展注入正能量

今年的中国全国两会上有许多振奋人心的消息，既有过去一年中国式现代化建设取得的新成就，也有面向未来的发展新规划。

中国坚持走符合本国国情的发展道路，克服重重困难，取得了经济发展、社会进步和人权保障的重要成就。习近平总书记2023年5月指出，要顺应人民群众对美好生活的期待，坚持人民主体地位，把人口高质量发展同人民高品质生活紧密结合起来，把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来。今年的政府工作报告提出，推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生。这充分体现了以人民为中心的人权理念。

宏观目标有力度，微观举措有温度。今年的政府工作报告提出，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，推进扩大职业伤害保障试点；居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元；城乡居民基础养老金最低标准再提高20元。着眼于加强老年人权利保护，政府工作报告提出，大力发展银发经济，推进社区支持的居家养老，强化失能老年人照护，加大对老年助餐服务、康复辅助器具购置和租赁支持力度，扩大普惠养老服务等。这些举措有利于满足中国人民对美好生活的向往，将推动中国人权事业进一步发展。

在习近平法治思想指引下，中国法治建设取得历史性成就、发生历史性变革，为书写经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章提供了有力保障。中国全过程人民民主不断发展，确保人民依法通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务，以主人翁精神满怀热忱地投入到现代化建设中来。

推进中国式现代化、实现共同富裕，一个民族都不能少。以新疆维吾尔自治区为例，过去一年新疆地区生产总值同比增长6.1%、一般公共预算收入增长10.5%。全疆77%以上的财政支出投向民生领域，推动发展成果更好惠及民生。新疆全年铁路货物发送量增长10.6%、增速位居全国第一，旅游业全年接待游客突破3亿人次。环塔克拉玛干沙漠生态屏障实现“合龙”，天山胜利隧道贯通。团结进步、多姿多彩、欣欣向荣的新疆引人瞩目。

以发展促进人权的中国实践具有世界意义。中国将人权保障融入国家发展战略，通过经济增长和社会进步带动人权发展。中国推动各方在平等和相互尊重基础上开展建设性对话与合作，在联合国框架下促进全球人权治理。人权不是某些国家的专利，各国应根据自身实际选择人权政策和人权道路。中国推进减贫、教育普及、科技创新、绿色发展、社会保障等积极实践，为发展中国家提供了可资借鉴的人权发展经验。

求和平、谋发展、促人权，是各国人民的普遍愿望，是世界发展的大势。无论是推进减贫、保障和平，还是应对气候变化、环境危机、卫生健康问题等各类挑战，都需要各国秉持人类命运共同体理念，开展更为有效的协调合作。中国将一如既往推动加强全球人权治理，为世界人权事业发展注入正能量。

（作者为中国社会科学院人权研究中心执行主任）

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)