外国驻华使节和国际组织驻华代表高度关注中国全国两会——

今年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。中国经济展现强大韧性和活力，对世界经济增长贡献率保持在30%左右。中国两会作为世界观察和读懂中国的窗口，受到外国驻华使节和国际组织驻华代表的高度关注。他们在接受本报记者采访时表示，中国全国两会汇聚众智、凝聚共识，对推动中国式现代化进程、促进中国与其他国家的交流合作至关重要，期待未来同中国进一步深化合作，共同发展。

“代表着14亿多中国人民的意志和愿望”

“去年，中国国内生产总值同比增长5%，体现了中国以科技创新为驱动、全面推进现代化建设的科学性与实效性。中国政府对民生保障的重视与支持，让中国居民人均可支配收入持续增长，人民生活水平不断提升。”秘鲁驻华大使巴拉雷索表示，这些成就离不开科学决策和长远规划，中国全国两会在其中发挥了关键作用。中国全国两会确保了社会各界声音得到倾听。会议议题涉及方方面面，对推动中国式现代化进程、增进人民福祉、促进中国与世界的交流合作至关重要。

“中国经济发展被国际社会誉为‘增长奇迹’，中国的发展与规划对世界意义重大。”津巴布韦驻华大使绍尼瓦表示，中国全国两会是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效机制，政府把普通民众意见和建议纳入决策参考，“代表委员来自中国社会各方面、各阶层，代表着14亿多中国人民的意志和愿望”。

“作为世界第二大经济体，中国保持5%的经济增长令世界瞩目。”坦桑尼亚驻华大使奥马尔表示，中国式现代化的发展为世界经济注入强大动能，中国全国两会是了解中国推动现代化发展新举措的重要窗口。

乌拉圭驻华大使卢格里斯表示：“在中国式现代化进程中，中国全国两会汇聚众智、凝聚共识，充分彰显了民主集中制的制度优势，是中国全过程人民民主的生动实践。来自中国不同地区、不同领域的代表委员参与其中，展现了中国民主政治的广泛性和包容性。”

“我通过研读中国政府工作报告、参考人民日报等权威媒体的报道解读、浏览各领域专家学者的深度分析来了解中国两会。”卢格里斯关注中国的经济发展规划对国际贸易的影响、外国投资者拥有的参与机会，以及中国如何将科技创新、绿色理念融入经济发展规划。“乌拉圭十分重视农业发展，我尤其留意中国农业的发展趋势及其广阔前景，因为这不仅是中国经济的重要组成部分，也将为国际合作提供机遇。”

科威特驻华大使纳吉姆认为，中国全国两会聚焦解决实际问题，在规划国家发展战略的同时回应民生关切。当前，中国高科技产业投资呈蓬勃发展态势，庞大的消费市场也在持续拓展。中国的发展不仅为全球提供了经济机遇，更搭建起文明交流与科技合作的桥梁。

“对全球经济发展产生深远影响”

沙特驻华大使哈勒比对中国全国两会的效率、包容性和透明度印象深刻。“通过中国两会可以了解中国的社会发展、政策走向和经济增长目标。沙特希望能与中国一起挖掘合作新机遇，规划并落实合作方案，这有利于双边关系发展，促进互利共赢。”

波黑驻华大使贝尔扬表示，中国两会勾勒出中国的发展目标和政策方向，这些信息对于渴望加强对华合作的波黑而言至关重要。“中国式现代化、新质生产力、共建‘一带一路’等都是我关心的议题，它们不仅对中国自身发展意义非凡，还对全球经济发展产生深远影响。”

格林纳达驻华大使马岩对教育相关议题最感兴趣，“中国高度重视教育。教育改革与科学研究、人工智能以及创意产业等领域的发展息息相关，将为国家可持续发展奠定基础。”

尼泊尔驻华大使奥利对中国在清洁能源以及人工智能等创新领域的发展议题兴趣浓厚。“太阳能、风能、水能等可再生能源与新能源汽车的协同发展，为中国实现‘双碳’目标、推动高质量发展、建设生态文明打下坚实基础。包括尼泊尔在内的许多国家都希望与中国在新能源和人工智能等领域开展广泛合作，促进共同发展。”

乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫特别关注中国科技创新。“中国在人工智能、生物技术、信息技术等高新科技领域取得的成就对全球科技发展具有重要影响。乌中两国合作前景广阔，乌方希望借鉴中国在人工智能等领域的先进经验，共同开展更多合作项目。”

“中国积极扩大对外开放，持续缩减外资准入负面清单、高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并通过高质量共建‘一带一路’和落实全球发展倡议等支持全球南方国家发展。2024年，中国生产的新能源汽车产量占全球比重超过60%，凸显中国在全球能源转型和应对气候变化方面的发展成就。”巴拉雷索说，中国在新能源等领域处于全球领先地位，秘鲁等国家可以借鉴中国经验，加快自身能源转型。

“我们注意到，中国政府工作报告中强调了推动创新驱动发展，这契合当下实际需要，对中国乃至全球可持续发展意义重大。比如，印尼的科技初创企业能从中国在5G和电商物流等数字经济领域的技术和经验中受益，实现更快发展；报告还提出扩大高水平对外开放，包括有序扩大自主开放和单边开放、推动签署中国—东盟自贸区3.0版升级协定等，这令东盟伙伴深受鼓舞。”印度尼西亚驻华大使馆商务参赞韩普迪表示。

“继续为世界经济增长注入动力”

“中国‘十四五’规划中102项重大工程涉及的5000多个具体项目，已经开工建设或建成的达到98%，令人惊叹。”联合国发展系统驻华协调员常启德见证了中国在经济、科技和可持续发展等方面取得的成就，对联合国与中国在多边合作机制下的合作成果感到欣慰。他表示：“中方提出的全球发展倡议与联合国可持续发展目标高度契合，为推动全球发展注入了强大动力。期待未来双方在应对人口老龄化、公共卫生等领域深化合作，将成功经验分享给更多发展中国家，帮助这些国家战胜贫困与饥饿等难题。”

“中国今年将开展‘十五五’规划编制工作，这意味着各国将迎来更多同中国深化合作的契机。”厄瓜多尔驻华大使科尔多瓦表示，希望厄中两国在减贫、绿色发展、数字经济等领域加强合作，进一步增强人文交流。

阿尔济耶夫表示，乌兹别克斯坦和中国都拥有丰富的历史文化遗产，人文交流是双边合作的重要组成部分。“两国已签署互免签证协议，连接两国城市的航班数量快速增加。2024年，我们开启了‘乌兹别克斯坦旅游年’在华推广活动，期待两国人文交流水平不断提升。”

“今年对非洲国家而言是非常重要的一年，非中正在共同落实携手推进现代化的‘十大伙伴行动’。”绍尼瓦说，“津巴布韦总统去年9月来华出席中非合作论坛北京峰会并进行国事访问，两国元首为未来合作擘画蓝图。期待津中继续深化在基础设施、农业、矿产、新能源等领域合作，助力津巴布韦的现代化进程。”

“秘中双方签署的《2024年至2029年共同行动计划》，进一步推动两国全面战略伙伴关系向前发展。”巴拉雷索表示，2024年，秘中自贸协定完成升级，为两国在新兴领域开展合作带来了新机遇；秘鲁钱凯港开港，将秘鲁至上海的航程缩短至23天。“我们期待两国企业可以充分利用这些契机，扩大在地区及全球市场的业务布局。”

卢格里斯表示，乌拉圭和中国交流合作广泛而多元，中国已连续多年保持乌拉圭最大出口市场地位。“乌拉圭3月1日迎来新一届政府，我们期待两国继续保持政府高层交往，推进双边机制性会议开展，并通过中拉论坛等多边合作平台进一步深化合作，实现共同发展。”

“尼泊尔和中国是山水相连的友好邻邦。在共建‘一带一路’框架下，两国合作建设的电站、电网、隧道、公路等基础设施项目为尼泊尔经济社会发展提供了巨大助力。尼泊尔希望两国进一步巩固传统友谊，促进各领域务实合作。”奥利说，“在全球单边主义抬头的背景下，世界期待中国继续坚持多边主义，继续为世界经济增长注入动力。”

（本报记者王骁波、周輖、万宇、韩硕、陈尚文、屈佩、崔琦）

《 人民日报 》（ 2025年03月12日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)