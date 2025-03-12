2月中旬，大批越冬候鸟在江西鄱阳湖区陆续集结，等待水位上涨和气温回升后启程北迁之旅。图为白琵鹭等候鸟在江西省南昌市新建区昌邑乡附近水域休憩。

新华社记者 万 象摄

随着天气渐暖、冰雪消融，位于俄罗斯西伯利亚的萨哈（雅库特）共和国的克塔雷克国家公园已做好准备，迎接陆续北归的白鹤。

白鹤被誉为鸟类“活化石”，世界自然保护联盟濒危物种红色名录将其列为“极危”等级。在雅库特人的神话中，白鹤被视作幸福之鸟，象征着大自然的脆弱与美丽。克塔雷克国家公园是白鹤重要的繁殖地，也被称作“白鹤之乡”。

夏季，白鹤在靠近北冰洋的苔原地带孵化雏鸟。秋末冬初，白鹤便跨越万水千山，一路迁徙至中国江西省的鄱阳湖越冬。

鄱阳湖是中国最大的淡水湖，也是国际重要湿地、亚洲最大的越冬候鸟栖息地。每年秋冬季，约70万只候鸟飞抵于此，其中包括占全球种群数量95%以上的白鹤，鄱阳湖也被誉为“白鹤王国”“候鸟天堂”。

一条迁徙路，两个相隔5000公里的地方从此有了特殊的交集。俄罗斯科学院西伯利亚分院冰岩带生物问题研究所高级研究员玛丽亚·弗拉基米尔采娃说：“中国是我的第二故乡。白鹤在中国越冬时，我的心一直和它们在一起。”

玛丽亚表示，如今气候变化和人为因素导致候鸟在繁殖地、中转站和越冬地的生态系统面临一定挑战。迁徙是鹤属鸟类生命中非常困难和关键的时期，她很担心这一过程中这些“精灵”会面临困境。

走在爱鸟护鸟第一线的不只玛丽亚一人。对于90后徐超而言，每天与鸟偶遇的次数，往往比与人相遇还多。

徐超是江西省鄱阳湖国家级自然保护区（鄱阳湖保护区）大汊湖保护管理站的巡护员，巡湖护鸟的路线每年要走数百遍。

鸟类观测、数量登记、打击盗猎、协助执法……“虽然是同一条路线，但每次走过的风景都不同。”徐超解释说，鄱阳湖是吞吐型、季节性湖泊，其丰水期和枯水期面积相差较大，涨落之间丰富的湿地生态为300多种候鸟提供了良好的栖息环境，每次巡湖都有不同的候鸟相伴。

这份看似“游山玩水”的工作并不容易，其中苦楚只有自己知道。“我曾和同事一起被困湖区三四个小时。”徐超说，秋冬时节鄱阳湖面积缩小，会露出底部长草的湖滩，就像一片大草原。两年前，因准备不足且缺乏经验，他们在湖区执行巡护任务时迷路了。

冬夜里，湖区风大、温度低，漆黑一片、没有光源，手机信号时有时无。“草地里分布着许多大水洼，我们担心陷车不敢乱走，直到其他同事赶来在岸边打着手电帮助我们辨别方向才得以安全返回。”徐超说。

随着科技进步，巡湖护鸟方式也与日俱新。据徐超介绍，除了徒步、乘船、坐拖拉机等传统方式，无人机以及人工智能等技术的应用也让数鸟、护鸟工作更加精准高效。

为让候鸟安心越冬，鄱阳湖保护区还贴心地为它们“备菜留食”。受极端天气影响，鄱阳湖沉水植被退化显著，导致白鹤等依赖沉水植被块茎越冬的珍稀候鸟食物短缺。为此，江西省持续探索白鹤重要“口粮”刺苦草种源培育技术，于2024年底在鄱阳湖水域首次移栽试点成功。

“这意味着在鄱阳湖开展的沉水植被恢复取得重要突破，将为后期鄱阳湖沉水植被恢复及湿地生态修复提供技术支撑。”鄱阳湖保护区管理局四级调研员罗浩说。

除了优化候鸟监测方式、修复候鸟栖息环境，鄱阳湖保护区还积极推进国际交流合作。玛丽亚表示，俄中联合开展越冬地白鹤监测成果及繁殖地研究、及时分享数据信息等工作取得显著成果。她说，中国同事及时更新白鹤越冬情况、觅食地状态等信息，对白鹤繁殖成功率及生存至关重要。

得益于中俄两国共同努力，近年来候鸟数量不断增加。萨哈（雅库特）共和国行政长官艾森·尼古拉耶夫曾在社交媒体发文说，2024年秋季白鹤种群数量超过6700只，创目前监测到的白鹤种群总数最高纪录。

冬去春来，成群结队的候鸟已在鄱阳湖集结，蓄势“北迁”。在漫长、艰难的旅程中，中俄两国也多措并举，守护其迁飞通道。玛丽亚说，未来俄中两国或可借助卫星探测对两国间候鸟迁徙路线及相关生态系统进行详细研究，以优化候鸟物种及其栖息地的保护战略。

（据新华社电 记者耿鹏宇、熊家林、陈畅）

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