在墨西哥北部城市蒙特雷，墨西哥塔佩克斯公司生产主管何塞·雷耶斯注视着流水线上翻飞的安全气囊布料。“每增加1%的关税，路上就会少许多行驶的卡车。”这名从业十余年的资深工程师感叹道。

从供应商处接收布料卷，裁剪后组装成安全气囊，折叠完成后送往200多公里外的美国，由当地客户最终组装……作为新莱昂州州府上百个工业园区众多企业中的一员，塔佩克斯公司有500多名工人，主要从事安全气囊的生产，每个环节都高度依赖人工。

多年来，美国汽车供应链已深度嵌入美墨加三国。墨西哥政府数据显示，2024年墨西哥汽车产业取得历史佳绩，产量接近400万辆；蒙特雷所在的新莱昂州汽车产业出口额突破200亿美元，占全州出口总额的35%，为12万名工人提供了稳定就业。

美国对进口自墨西哥和加拿大的产品加征25%关税措施于3月4日生效。两天后，美国又宣布调整措施，对符合“美国—墨西哥—加拿大协定”（美墨加协定）优惠条件的进口商品免征关税。尽管如此，相关豁免政策只持续至4月2日，届时美国计划宣布实施新一轮关税。笼罩墨西哥汽车业的关税阴云并未完全消散，就像在精密运转的机械齿轮间撒入铁屑，正打乱蒙特雷这座工业城市原本有序高效的生产链条。

蒙特雷当地劳动密集型企业陷入两难境地：一方面需要熟练工人维持产能，另一方面又面临裁员降本的压力。雷耶斯指出，如果将汽车线束、安全气囊等生产转移至美国，高昂的人工成本将导致运营困难，因此相关产业或许仍会留在墨西哥，但企业不得不在保生产与控成本之间艰难抉择。

“我们的生产流程是北美汽车产业链密切协作的缩影。”在蒙特雷阿利安塑料公司车间里，总经理费利佩·比利亚雷亚尔介绍，公司生产汽车前后车灯外壳以及内部天窗框架、手套箱、扶手和后视镜区域的塑料包覆件，供应给知名汽车制造商，是“墨西哥制造、加工和出口服务行业计划”的典型代表。

在这项计划帮助下，像阿利安塑料公司这样的出口导向型企业凭借区位和成本优势，在北美市场站稳脚跟。而如今，这些企业却被卷入“关税漩涡”中。

从美国进口塑料颗粒，在墨西哥注塑成型后将半成品运回美国进行组件安装，再返回墨西哥进行整车组装，最后将成品车出口到美国市场……“原本企业只需承担材料和加工成本。现在每个环节都可能被征收关税，累计税率可能高达70%。”比利亚雷亚尔眉头紧锁地说。

在蒙特雷一处办公楼，新莱昂州汽车产业集群负责人曼努埃尔·蒙托亚的记事本上，“不确定性”一词被用红笔反复圈画。

“如何应对可能出现的停工？如何妥善处理员工安置问题？在最坏情况下，是否需要暂时关闭部分工厂？”蒙托亚和同行们忧心忡忡，从业者都在沟通和商讨应对策略。

“欧洲和亚洲制造商积极推进新技术开发，北美却被困住了。企业就算再能控制成本，但面对不确定性，无论多好的计划也难以落地。”在蒙托亚看来，无论是多环节征税，还是将生产转移至美国，增加的成本都将如多米诺骨牌般层层传导，最终落在整车价格上。

“全球各地都在推进区域合作，而美国却坚持贸易保护主义和孤立主义，美国人将为此付出代价。”蒙托亚说。

（据新华社电 记者吴昊）

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