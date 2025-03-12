新华社华盛顿3月11日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普11日在社交媒体上称，他将对从加拿大进口的钢铝产品加征25%关税，令其总税率提升至50%。相关措施将于3月12日生效。

特朗普在其创建的“真实社交”平台上发文说，此举是回应加拿大安大略省政府10日对出口到美国密歇根州、明尼苏达州和纽约州的电力征收25%的附加费。

此前，特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征25%关税，已于3月4日生效。3月6日，特朗普又宣布调整对加拿大和墨西哥加征关税措施，对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税，直至4月2日。

在最新表态中，特朗普还要求加拿大“立即取消”对美国各种乳制品征收的“反美农产品关税”，称这一高昂关税“骇人听闻”。他警告说，如果加拿大不取消其他同样“令人愤慨的”关税，他将在4月2日大幅提高对进入美国的加拿大汽车的关税。

此外，特朗普还重复了加拿大应该成为美国“第51州”的言论。

加拿大执政党自由党新当选的领导人马克·卡尼将接替现任总理特鲁多出任加拿大总理。他在胜选演讲中说，加政府将保持对美国的报复性关税措施，直到“美国人对我们表示尊重”。针对将加拿大变成美国“第51州”的言论，卡尼说：“加拿大永远不会以任何方式、形态或形式成为美国的一部分。”

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