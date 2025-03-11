新华社北京3月11日电（记者温馨）外交部发言人毛宁11日表示，中国将继续以高质量发展和高水平对外开放赋能世界，为全球经济复苏与发展提供新的关键推动力。

当日例行记者会上，有记者问：政府工作报告提出的中国今年经济增长预期目标受到海内外高度关注。在全球经济低迷背景下，中国将如何为世界发展作出新贡献？

毛宁说，开放是中国经济活力之源，也是中国对世界的坚定承诺。正如今年政府工作报告指出，无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放。

毛宁说：“我们将加大稳外贸政策力度，推动服务贸易创新发展，培育绿色贸易、数字贸易等新增长点，高质量办好进博会、广交会、服贸会、数贸会、消博会等重大展会。我们将大力鼓励外商投资，推动互联网、文化等领域有序开放，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。我们将推动高质量共建‘一带一路’走深走实，保障中欧班列稳定畅通运行，加快西部陆海新通道建设，优化产供链国际合作布局。我们将深化多双边和区域经济合作，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，扩大同各国利益的汇合点，促进共同发展。”

“中国将继续以高质量发展和高水平对外开放赋能世界，为全球经济复苏与发展提供新的关键推动力。”毛宁说。

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