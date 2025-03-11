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地中海中医中心医疗队深入马耳他科斯皮夸市开展义诊活动

2025年03月11日16:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马3月11日电 （记者谢亚宏）地中海地区中医中心第20期援马耳他医疗队日前走进科斯皮夸市码头广场，举办“中医文化体验与健康义诊”活动。活动吸引了大量当地民众参与，不少市民首次“零距离”接触中医文化。

图片说明：义诊现场。 中国援马耳他医疗队 供图

义诊现场。中国援马耳他医疗队供图

现年72岁的约瑟夫·扎米特是当天的“中医迷”之一。长期受肩周炎困扰的他，右臂活动范围受限半年多。医疗队医生为其进行详细身体检查后，针对性指导肩关节康复锻炼，并施以中医推拿手法。随着医生双手在肩颈穴位揉捏提拉，约瑟夫紧锁的眉头逐渐舒展。治疗结束时，他兴奋道：“这肩膀像是卸下了沙袋！中国医生的手简直有魔力！”他当场表示将前往中医中心接受系统治疗，还打趣要拉上老友“组团养生”。

科斯皮夸市市长马尔科·阿吉乌斯也亲临现场，体验了中医诊疗服务。他对医疗队的到来表示衷心感谢，认为这次活动不仅让市民们体验到了不一样的文化，还让他们获得了宝贵的健康知识，希望医疗队能继续举办此类的活动。

医疗队队长杨礼白表示，此次义诊活动是医疗队深入马耳他普通民众身边的重要举措之一。通过贴近民众、民心相通的方式，医疗队为市民们的健康提供力所能及的帮助，同时也更好地展示了中医文化的魅力。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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