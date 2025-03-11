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巴西“大胡子记者”眼中的全国两会：基层代表参与国家决策是全过程人民民主的重要体现

2025年03月11日16:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月11日电 （记者符园园、鲁扬）在3月3日举行的全国政协十四届三次会议新闻发布会上，巴西劳动者电视台驻华记者毛路凭借一口流利的中文自我介绍，得到发言人刘结一的点赞，并迅速登上热搜榜，获得了大量网友的关注。

巴西劳动者电视台驻华记者毛路在采访中国两会（受访者供图）

巴西劳动者电视台驻华记者毛路在采访中国全国两会。受访者供图

作为长期关注中国政治与社会发展的巴西媒体人，毛路今年是第二次参与全国两会报道。会议期间，他深入采访了多位人大代表和政协委员，了解全过程人民民主的运作方式。近日，他接受了人民网记者的书面采访，分享了自己在两会期间的观察与思考，以及对中国全过程人民民主的理解。

毛路表示，采访期间，令他印象最深的是一位来自云南的基层代表。“这是一位农民，也是当地的基层领导，他与其他近3000名全国人大代表一起出席了十四届全国人大三次会议开幕会，肩负人民的嘱托，认真履行职责。”毛路表示，只有经过民主选举出的代表，才能代表人民参加全国人民代表大会，这种基层代表参与国家决策的机制，正是中国全过程人民民主的重要体现。

在与来自山东的全国人大代表王银香的交流中，毛路对全过程人民民主有了更直观的理解。王银香作为基层代表，同时也是村党支部书记，她强调中国的人民民主是一种全过程的民主，充分重视社会各界和各阶层人民的意见，确保所有人都能理解并参与其中。在实际生活中，当百姓遇到问题时，既可以主动向党员干部反映，党员干部也会主动深入基层了解情况，双方积极沟通，共同探讨解决方案，相关问题会在各层级进行讨论并解决。

这种以解决问题为导向的民主机制，在中国共产党的领导下得以高效运行。此外，共识在这一民主过程中也至关重要。为了确保提案能够有效实施，有必要对提案进行充分讨论，达成尽可能广泛的共识。

中国地域辽阔，文化多样，各民族、各地区都有其独特的文化与传统，中国自古以来就有尊重差异、注重协商的“和合思想”。中国政府充分尊重宗教信仰自由，积极支持与群众文化紧密相连的宗教活动。这体现了全过程人民民主在保障人民权益、促进文化多元发展方面的包容性与开放性。

毛路指出，一些西方媒体经常批评中国全国两会，认为不过是一场 “政治表演”，这是对中国政治制度的误解。全国两会并非全过程人民民主的起点，而是全过程人民民主的重要呈现。

在毛路看来，深入了解中国的政治制度对巴西等拉美国家具有重要意义。他指出，中国在发展过程中，曾积极借鉴过包括巴西在内的许多国家和地区的经验。如今，巴西等拉美国家应更加积极地了解和研究中国特色社会主义，从中寻找适合自身发展的方向与机遇。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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