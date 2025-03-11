人民网记者 管克江

“中国式现代化取得了巨大成就。我认为中国发展经验可以归结为三个方面，首先是有一个强有力的领导核心，其次是勤劳奋斗的民众，最后是长远而科学的发展规划。”中国全国两会举行之际，叙利亚大马士革大学国际关系学教授沙赫尔接受人民网记者采访时表示，过去几十年，中国取得了经济快速发展的巨大成就。中国领导人提出高质量发展，将把中国发展提升到更高、更深的维度。

叙利亚大马士革大学国际关系学教授沙赫尔。受访者供图

沙赫尔对中国的新发展理念表示认同：新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。“事实上，高质量发展构成了新时代中国的主旋律。”

沙赫尔曾在中国中山大学执教多年。他说：“有句话叫眼见为实。中国所展现出的开放气象以及繁荣发达的基础设施，颠覆了我以前对社会主义国家的错误认知。”他认为，发展可以说是中国的代名词。“我在中山大学教了几年书。期间回了一趟叙利亚。等再回中国的时候，我发现找不到校门了。原先大学建筑和周围道路已经进行了优化改造。这就是中国，一个把不可能变成可能的国度。”

在中国期间，沙赫尔多次参加中方举办的国际研讨会。“我感觉中方会议最大的特点是与时俱进，大家围绕最新时事和创新理论展开研讨，同时特别注重理论在实践中的应用。”沙赫尔说，他也感受到中方对阿拉伯国家的关注和友好。“中国是一个有着悠久文明的国家，因此在对外交往中能够体现出大度、谦逊和自信。”

长期以来，叙利亚局势动荡，发展受挫。沙赫尔表示，中国靠自身奋斗取得了发展成功。这也充分证明，一个国家要发展，必须寻找适合自身情况的路径，依赖外部援助是不可能实现可持续发展的。

当前，随着中国加快发展，中国对外开放和投资合作力度也在加大。在沙赫尔看来，这是“中国为各国发展繁荣提供宝贵机遇，营造互利共赢局面”。中方的合作倡议广受欢迎，因为中国在合作中从不附加政治条件。各方期待共享中国机遇，实现共同发展。

沙赫尔指出，中方提出共同、综合、合作、可持续的安全观，主张不同国家平等相待，反对霸权霸道，为处理国际关系和维护世界和平指明了方向。“中国能够在国际社会主持公道，建设性促进冲突问题的解决。”

沙赫尔最后表示，中方提出的共建“一带一路”倡议为各国共同发展提供了公共产品。叙利亚有着悠久历史，渴望实现和平、稳定、发展。希望叙中加强友好合作，为两国人民带来更大福祉。

（海瑟姆·穆扎恩参与采写）

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