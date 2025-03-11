打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援圭亚那医疗队“健康部落”系列义诊正式启动​

2025年03月11日10:00 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢3月10日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：日前，第二十期中国援圭亚那医疗队“健康部落”系列义诊活动在圭亚那十区马拉利村正式启动。

圭亚那印第安人事务部部长苏凯在启动仪式上对中国医疗队长期以来为圭亚那人民健康所付出的努力与贡献表达诚挚感谢。她表示，中国医疗队员为圭亚那民众带来了先进的医疗技术和温暖的人文关怀，极大地改善了当地的医疗状况。​

据第二十期援圭医疗队队长杜伯祥介绍，在接下来的6个月里，医疗队队员将奔赴圭亚那不同区域的10个村落开展“健康部落”系列义诊活动。这一举措旨在让更多偏远地区的圭亚那居民享受到优质的医疗服务，切实解决部落居民因交通出行不便导致的看病难问题。

圭亚那印第安人事务部部长苏凯（前排右三）在启动仪式上和中国医疗队队员合影。第二十期中国援圭亚那医疗队供图

圭亚那印第安人事务部部长苏凯（前排右三）在启动仪式上和中国医疗队队员合影。第二十期中国援圭亚那医疗队供图

启动仪式结束后，医疗队为村民们提供了全面的医疗服务，包括血压血糖测量、体格检查、健康咨询，以及中医针灸、拔罐等治疗项目。医护人员现场为每一位村民解答疑问，根据他们的身体状况给出合理的治疗建议和健康指导。义诊结束后，医疗队还向马拉利村诊所捐赠了医疗物资，帮助当地更好地应对日常医疗需求。

​长期以来，中国援圭医疗队凭借专业医疗技术和奉献精神，为当地居民提供了大量的医疗帮助，多次抢救危重症患者。今年2月，医疗队妇科专家带领圭亚那当地医疗团队为一名宫颈癌患者成功实施了广泛性子宫切除术和盆腔淋巴结切除术，不仅挽救了患者生命，而且推动了圭亚那恶性肿瘤腹腔镜技术的发展。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部