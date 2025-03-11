人民网里约热内卢3月10日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：日前，第二十期中国援圭亚那医疗队“健康部落”系列义诊活动在圭亚那十区马拉利村正式启动。

圭亚那印第安人事务部部长苏凯在启动仪式上对中国医疗队长期以来为圭亚那人民健康所付出的努力与贡献表达诚挚感谢。她表示，中国医疗队员为圭亚那民众带来了先进的医疗技术和温暖的人文关怀，极大地改善了当地的医疗状况。​

据第二十期援圭医疗队队长杜伯祥介绍，在接下来的6个月里，医疗队队员将奔赴圭亚那不同区域的10个村落开展“健康部落”系列义诊活动。这一举措旨在让更多偏远地区的圭亚那居民享受到优质的医疗服务，切实解决部落居民因交通出行不便导致的看病难问题。

圭亚那印第安人事务部部长苏凯（前排右三）在启动仪式上和中国医疗队队员合影。第二十期中国援圭亚那医疗队供图

启动仪式结束后，医疗队为村民们提供了全面的医疗服务，包括血压血糖测量、体格检查、健康咨询，以及中医针灸、拔罐等治疗项目。医护人员现场为每一位村民解答疑问，根据他们的身体状况给出合理的治疗建议和健康指导。义诊结束后，医疗队还向马拉利村诊所捐赠了医疗物资，帮助当地更好地应对日常医疗需求。

​长期以来，中国援圭医疗队凭借专业医疗技术和奉献精神，为当地居民提供了大量的医疗帮助，多次抢救危重症患者。今年2月，医疗队妇科专家带领圭亚那当地医疗团队为一名宫颈癌患者成功实施了广泛性子宫切除术和盆腔淋巴结切除术，不仅挽救了患者生命，而且推动了圭亚那恶性肿瘤腹腔镜技术的发展。

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