人民网迪拜3月11日电 （记者管克江）伊拉克时尚馆最近新增一批时装作品，以展现古代苏美尔、巴比伦和亚述文明时期的服饰文化。

伊拉克时尚馆举办的时装展。伊拉克时尚馆供图

伊拉克时尚馆去年9月举办的时装展一景。伊拉克时尚馆供图

伊拉克时尚馆由伊政府创办于1970年，归伊拉克文化和文物部管辖，旨在通过伊不同文明时期的潮流服饰，宣介伊拉克的丰富历史。据介绍，至今伊拉克时尚馆已在70多个国家和地区举办了700多场时尚展览。

设计师娜达在制作巴比伦时期饰品。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

设计师展示亚述国王同款王冠。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

此次新增的一些饰品包括亚述和苏美尔时期的头饰等。伊拉克时尚馆的设计师娜达·阿巴斯表示，“时尚馆的设计师们通过对伊拉克古代文明的研究，不断创作新的艺术作品，每一件都代表了伊拉克文明的印记。”

设计师展示服饰。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克设计师在裁剪时装。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

苏美尔时期的流行项链。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

设计师展示阿拉伯阿巴斯王朝时期王冠。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

伊拉克时尚馆举办的时装展上，模特展示亚述时期服饰。伊拉克时尚馆供图

(责编：王禹蘅、杨牧)