人民网布琼布拉3月10日电 （记者薛丹、黄培昭）在布隆迪经济首都布琼布拉以南约43公里的鲁齐巴齐河上，矗立着一座中国对外援助水电工程——鲁齐巴齐水电站。时值雨季，接连漫过蓄洪坝的河水，带动着发电厂房内的三台机组运转，为布隆迪产出源源不断的清洁电力。

鲁齐巴齐水电站。人民网记者 薛丹摄

鲁齐巴齐水电站于2018年10月开工建设，总装机规模15兆瓦，由中国电建水电十四局施工总承包。项目于2018年10月开工，2022年通过竣工验收并顺利发电。鲁齐巴齐水电站建成投入使用后，极大地缓解了布隆迪电力短缺困局，增强了电网稳定性和持续供电能力，对提高当地工业生产、促进布隆迪国民经济发展、改善居民生活水平等方面起到了重要作用。

根据协议，项目建设完成移交后，建设方还需对电站提供两年的保修和3年技术支持。在项目厂房的控制中心，记者看到中、布双方技术人员正在对电站实时运行数据进行着监控，中方员工何邵涵介绍，电站全部按照国内标准建设，自动化程度较高，年平均等效利用小时数高达22小时以上，关键设备故障率低于0.5%，有效覆盖了布琼布拉市三分之二人口及鲁蒙格省三分之一人口用电需求。截至2025年3月，电站累计发电量已突破2.5亿千瓦时，占该国总发电量的20%以上。

鲁齐巴齐水电站大坝。人民网记者 薛丹摄

据介绍，项目在建设阶段累计雇佣了大量本地工人，占总施工人力的80%以上，运营期间长期提供30个固定岗位，并通过“以工代训”模式，使上百名当地员工掌握了设备操作、机械、电气维修等专业技能，不少人员晋升为技术骨干。

胡济巴济水电站员工在进行日常运维记录。人民网记者 薛丹摄

“我们还联合当地电力公司培训了60名技术人才，课程涵盖电站运维、水轮发电机组检修维护、电气监控技术等，再加上定期组织中国技术人员开展实地技能交流，提升本地团队故障诊断与应急处理能力。”电站运维负责人刘刚告诉记者，这个项目让一批又一批优秀的技术人才脱颖而出，成为布隆迪电力发展的中坚力量。

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