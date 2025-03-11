人民网布琼布拉3月10日电 （记者黄培昭、薛丹）微风拂过，大片稻田泛起层层波浪，翠绿的稻叶在阳光下微微颤动，稻穗沉甸甸地低垂着，颗颗饱满，如同镶嵌在田野上的金珠，一派丰收在望的景象。再过不到半个月，这些长势喜人的水稻就要开镰收割了，农民们脸上忍不住洋溢着幸福。

当地农民在稻田里。人民网记者 黄培昭摄

记者驱车赴中国援布隆迪农业示范中心的路上，发现类似这样的稻田随处可见。目前，中国杂交水稻示范村已达76个，遍布布隆迪全国各地，不但解决了当地民众的吃饭问题，而且还使不少人通过销售中国农业专家帮助培育的高产杂交水稻而发家致富。

中国援布隆迪高级农业专家组组长杨华德告诉人民网记者，自2010年起，中国政府连续派遣6批高级农业专家组赴布隆迪开展援外任务。目前的第6批从2024年4月开始工作，在原来基础上，不断取得更多成绩。

当地农民正在查看水稻的长势。人民网记者 黄培昭摄

记者在采访中了解到，示范中心水稻专业选育了7个新品种，推广12项生产技术，最高单产超过13吨/公顷，中高海拔区试种成功，实现全域水稻杂交化。玉米专业选育了6个自交系品种；畜牧专业疫苗中试成功；果树专业培育数万株优质苹果砧木；水产专业提供数万尾优质罗非鱼苗；食用菌专业成功引进3个菌株。这些技术突破为中布农业合作走深走实、实现高质量发展奠定了坚实基础。

援布隆迪农业示范中心。人民网记者 黄培昭摄

在鲁塔纳省的布吉加村，一座崭新的别墅式小楼在阳光下熠熠生辉，洁白的墙壁映着金色阳光，蓝色屋顶在碧空下格外醒目。那是戈迪安的家，戈迪安曾是中国农业专家水稻培训班的学员，他通过种植杂交水稻，由原来一穷二白的邋遢小伙，变成了布吉加村的首富，令人刮目相看。

长势喜人的水稻。人民网记者 黄培昭摄

戈迪安对人民网记者说，没有中国专家的帮扶，就没有他今天的一切，他对中国充满了感激之情。戈迪安的“华丽转身”，成了当地农民奔小康的生动典范，吸引着越来越多的人加入种植中国杂交水稻的队伍。

专家组组长杨华德在水稻田间地头。 人民网记者 黄培昭摄

专家组组长杨华德在与农民学员交流。人民网记者 黄培昭摄

杨华德表示，中国始终秉持真实亲诚的对非政策理念和正确义利观，高度重视农业合作。“团队将继续坚持守正创新，结合布隆迪的自然条件和农业需求，积极推广优质高产的杂交水稻种植技术，提升当地粮食自给能力，助力布隆迪早日实现脱贫目标，努力打造中非农业合作的典范，为构建更加紧密的中非命运共同体贡献力量。”

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