人民网约翰内斯堡3月10日电 （记者邹松）日前，中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队成功完成当地首例完全腹腔镜下巨脾切除手术。患者为一名年仅18岁的女性，因镰状细胞性贫血导致脾脏明显肿大并压迫周围重要器官，同时伴有血细胞显著减少等表现，需行脾切除手术治疗。以往，当地医生只能采用传统开腹手术方案，创伤大，恢复慢。

中外医生在手术中。中国援桑医疗队供图

来自淮安市第一人民医院肝胆胰外科的宋研主任带领当地医生首次开展完全腹腔镜下手术，并邀请泌尿外科牛晓兵主任担任助手。在中外医护人员的共同努力下，女孩腹部仅开启几个微小切口，术中出血不多，就顺利完成了手术。当地医生纷纷围拢赞叹，主治医生哈姆德更是连声称这一手术“神了”。

术后第一天，患者已下床活动。中国援桑医疗队供图

镰状细胞性贫血是非洲特有的遗传性疾病，在撒哈拉以南非洲地区十分多见，一般婴儿期发病，如果不治疗，只有一半不到的儿童可存活至5岁。该手术的成功实施填补了当地医疗技术的空白，为此类患者的微创化治疗带来希望。第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队在当地陆续开展腹腔镜下胆囊切除术、卵巢切除术、输尿管切开取石术等一系列微创手术。另外，医疗队近期拟开展“腹腔镜手术周系列活动”，既能进一步惠及桑给巴尔人民，也有利于变“输血”为“造血”，更好地提高当地医师的微创外科技术水平。

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