人民网曼谷3月10日电 （记者白元琪）3月9日，由中国路桥承建的柬埔寨“第一高桥”——10号公路改建工程28号大桥成功合龙，标志着项目取得重大阶段性胜利，为后续通车运营奠定了坚实的基础。

柬埔寨“第一高桥”合龙。 中国路桥供图

28号大桥全长530米，高80米，横跨额勒赛河山谷，建成后将成为柬埔寨最高墩桥梁和首座跨山脊高架桥。大桥毗邻国家级自然保护区和一级水源保护地，施工难度大，安全风险高。项目团队克服了深基坑开挖、临河施工等难题，研发了挂篮自动行走、无线测温监控等10余项新技术，提升了施工安全性和工程质量。

“主跨合龙是桥梁施工中技术难度最大、安全风险最高、质量控制最严的关键工序，直接关系到全桥的受力状况与线形控制。”中国路桥柬埔寨办事处1551项目负责人刘召伟介绍说，项目团队依托数字技术对桥梁结构线形进行实时监测，并通过理论分析与验算确保线形平顺，最终实现“毫米级”误差控制。

据悉，10号公路改建工程全长197.363公里，一般路段采用双层沥青路面，弯道采用钢筋混凝土路面。目前，项目整体已完成96.16%。10号公路是连接马德望省、菩萨省和国公省的重要国道，对柬埔寨“粮仓”马德望省的粮食运输和出口至关重要。

柬埔寨“第一高桥”合龙。 中国路桥供图

柬埔寨公共工程与运输部部长宾波尼表示，该项目完工后将进一步完善柬埔寨西部公路网，提升公路标准等级与整体服务水平，极大带动西部地区经济发展。

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