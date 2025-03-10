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特朗普称美国已恢复与乌克兰共享情报

2025年03月10日15:23 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月9日电　美国总统特朗普9日称，美国已恢复与乌克兰共享情报，并认为乌克兰会签署美乌矿产协议。

　　据美国福克斯新闻网报道，当被问及美国是否会考虑取消对乌暂停情报共享的决定时，特朗普在总统专机“空军一号”上说“我们刚刚这么做了”。

　　报道引用消息人士的话说，美国正在继续与乌克兰分享一些防御方面的情报。

　　特朗普称，即将在沙特阿拉伯举行的美乌会谈将是焦点，相信本周“将取得很大进展”。他认为乌克兰会签署美乌矿产协议。

　　美国中央情报局局长约翰·拉特克利夫5日说，美国已暂停与乌克兰分享情报。此举意在向乌克兰施压，以推动乌方与美国合作，并与俄罗斯举行和平谈判。

　　2月28日，乌总统泽连斯基到访美国白宫并与特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署乌克兰向美国提供矿产资源开采权的协议。特朗普随即下令暂停美国对乌克兰的军事援助。泽连斯基3月2日晚在接受英国广播公司采访时表示，尽管未能在美国白宫达成美乌矿产协议，但他仍“愿意”签署该协议。

(责编：刘叶婷、张悦)

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