新华社渥太华3月9日电 热点问答｜卡尼将带领加拿大向何处走

新华社记者林威

加拿大执政党自由党9日宣布，马克·卡尼以压倒性优势当选为该党新领导人。卡尼将接替现任总理特鲁多出任加拿大总理，组建新内阁。

卡尼是谁

卡尼1965年出生于加拿大西北地区的史密斯堡，在艾伯塔省的埃德蒙顿长大。从哈佛大学毕业后，卡尼前往牛津大学学习，并于1995年取得博士学位。

在2004年担任加财政部副部长之前，卡尼曾就职于高盛公司。2008年，卡尼担任加拿大银行行长，在国际金融危机期间负责加拿大货币政策。2013年，卡尼担任英国央行行长，成为首位担任此职的非英籍人士，并领导英国央行应对英国“脱欧”。

在过去两个月的党内竞选中，卡尼被称为政坛“局外人”。在特鲁多今年1月6日宣布辞去自由党领袖职务后，卡尼1月16日正式宣布参加自由党领袖选举，并辞去所有商界职务。

根据自由党选举委员会的数据，卡尼获得近86%自由党注册选民的支持，在该党新领袖选举第一轮中便轻松胜出。

卡尼最新表态是什么

目前，美加贸易摩擦成为加拿大国内舆论热点，美国加征关税威胁和加美关系成为加拿大民众最关心的议题。

卡尼在胜选演讲中说：“美国觊觎我们的资源，我们的水，我们的土地，甚至我们的国家。一旦得逞，将摧毁我们的生活。”卡尼说，他的政府将保持对美国的报复性关税措施，直到“美国人对我们表示尊重”。加拿大要团结起来，不能让美国总统特朗普得逞，“加拿大永远不会以任何方式、形态或形式成为美国的一部分”。

卡尼承诺加拿大政府将把关税收益用于保护劳动者，并使关税对美国造成最大程度影响，同时把对加拿大的影响降到最低。

卡尼先前在竞选辩论会上表示，他曾帮助加拿大渡过2008年国际金融危机，他准备带领加拿大渡过美国总统特朗普加征关税带来的另一场经济危机。卡尼说：“你需要危机管理方面的经验，需要谈判技巧，也需要专业经济知识。加拿大无法控制特朗普的行为，但可以控制自身的经济管理。”

加拿大《环球邮报》分析认为，卡尼面临的直接考验是处理对美关系，他与美方打交道的方式将是“保持沉着、冷静和稳定”，即便特朗普谈论“吞并”加拿大或侮辱他，卡尼也不会“上钩”，加拿大将致力于“坐上谈判桌”。

卡尼何时接任总理

虽然卡尼当上自由党领袖，但现在只是候任总理。根据特鲁多此前说法，他和卡尼之间需要几天或一周时间进行交接，随后他将正式辞去总理职务。卡尼在面见加拿大总督玛丽·西蒙后，才能被授权组阁，并宣誓成为加拿大总理。

加拿大舆论关心的一个话题是，卡尼成为总理后，是否将趁着党内选举的热度，一鼓作气宣布提前进行联邦大选。特朗普加征关税威胁及其将加拿大变成美国“第51州”的言论激起加朝野普遍反对，也挽救了自由党的民意颓势。今年有关选举的民意调查中，反对党保守党的支持率一开始遥遥领先，如今变成两党胶着局面。预计美国因素对加大选的时机和结果将继续产生影响。

加拿大联邦大选原定于今年10月举行。卡尼表示，不排除在接任总理后立即宣布举行大选的可能性。如果获胜，这将是自由党这个百年老党连续第四次赢得选举；如果大选失利，卡尼将成为加拿大历史上任期最短的总理。

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