新华社华盛顿3月9日电 美国媒体9日报道，美国总统特朗普当天接受采访时对政府关税政策进行辩护，拒绝排除美国经济因此陷入衰退的可能。

特朗普当天接受美国福克斯新闻频道采访，当被问及是否预期美国今年会出现经济衰退时，特朗普称他“不愿预测这样的事情”。特朗普称，美国政府正在“把财富带回美国”，但“这需要一点时间”。

美国《纽约时报》等多家媒体网站报道，特朗普拒绝排除加征关税等经济政策引发美国经济衰退的可能。9日晚些时候，当媒体再次就美国会否出现经济衰退提问时，特朗普在总统专机“空军一号”上对记者说：“谁知道呢？”

特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨西哥和加拿大两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施已于3月4日生效。3月6日，特朗普签署行政令调整对两国加征关税措施，对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税。“朝令夕改”的关税政策造成股市显著波动，投资者不确定性上升。

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