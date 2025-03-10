人民网东京3月10日电 （记者朱玥颖）日前， 由中日韩合作秘书处主办的第九届中日韩记者交流活动在日本东京顺利举办。继北京站活动后，来自中国、日本和韩国的12名记者在日本展开了一系列深入的参访交流、联合采访及文化体验活动，进一步加深对三国合作的理解，共同探讨未来发展方向。

拜会日本外务省外务大臣政务官生稻晃子。中日韩合作秘书处供图

记者团在东京进行了一系列的参访交流。例如，访问了日本外务省，拜会外务大臣政务官生稻晃子；访问了朝日新闻社，与日本媒体同行就人工智能在新闻领域的应用展开交流；访问了经济产业省，听取有关负责人介绍2025年日本大阪世博会筹备情况。在联合采访环节，记者团采访了佳能全球战略研究所研究主任宫家邦彦，就区域热点问题及合作前景进行提问。

访问日本经济产业省。中日韩合作秘书处供图

访问日本朝日新闻社。中日韩合作秘书处供图

访问日本朝日新闻社。中日韩合作秘书处供图

活动期间，记者们体验了日本“里千家”传统茶道文化，深入了解日本茶文化的理念和礼仪，参观了东京防灾馆，学习地震应对及避难技能。

3月7日至8日，代表团前往韩国首尔，继续展开参访与交流。

联合采访佳能全球战略研究所研究主任宫家邦彦。中日韩合作秘书处供图

日本茶道体验。中日韩合作秘书处供图

参观东京防灾馆。中日韩合作秘书处供图

(责编：王禹蘅、杨牧)