人民网雅加达3月9日电 （记者李培松）3月8日至9日，印尼2025年HSK中文水平考试在印尼全国范围内举行。此次考试由印尼基础与中等教育部华文教育综合统筹处和印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）联合举办，吸引了来自印尼17个省的4655名考生参加。

考试现场。印尼雅加达华文教育协调机构供图

此次中文水平考试科目涵盖中小学生中文考试YCT1-4级，中文水平考试HSK1-6级及中文水平口语考试HSKK口试初级、中级和高级。雅加达特别行政区纸笔考考场设在达国大学。

3月9日一早，中国驻印尼大使馆文化参赞王思平在考前抵达考试现场视察并致辞。他表示，今年是中印尼建交75周年，也是万隆会议召开70周年。希望大家学好中文，今后成为建设国家的栋梁之材以及推动中印尼人文交流和两国关系发展的重要力量。中方愿同印尼继续加强包括中文教育在内的人文交流与合作，鼓励更多优秀的印尼青年前往中国留学参访，为促进中印尼两国友好、深化各领域合作作出更多贡献、注入更强动力。

据雅协执行主席蔡昌杰介绍，HSK考试于2001年首次在印尼举办，当时仅有雅加达、泗水、万隆、棉兰四个省市的考生参与，人数为1200人。经过24年的努力，雅协已在印尼全国17个省开设了50多个分考点，累计组织印尼20余万人参加考试。如此庞大的考生群体，既体现了印尼青少年学习中文的巨大热情，也是中文教育在印尼不断发展的一个缩影。

印尼基础与中等教育部华文教育综合统筹处主任颜培椿表示，未来将继续与雅协加强合作，进一步完善考试组织和管理，提高考试服务水平，为印尼的中文教育事业作出更大的贡献。

为确保考试的顺利进行，雅协组建了中文水平考试考务工作小组，负责组织和指导考前培训工作，以及全程把控并优化考试流程，确保了全国各省市考点的顺利开考。

王思平参赞考前致辞。印尼雅加达华文教育协调机构供图

雅加达地区考试当天，监考老师们严格按照考试流程和规章制度，认真组织考生入场，细致指导考生填写答题卡上的个人信息，整个考试过程有条不紊，井然有序。考生们早早来到考场，按照指示有序排队入场。考试过程中，考生们全神贯注，认真答题，充分展现了他们对中文水平考试的重视。

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