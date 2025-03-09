人民网里约热内卢3月7日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间3月7日，正在巴西里约热内卢访问的山东省潍坊市副市长狄波一行到访巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，与当地华侨华人座谈。巴西文协主席上官建峰出席座谈会并致辞。

座谈会上，狄波通过风筝、莫言和潍柴等三个典型例子生动介绍了潍坊的历史、文化和工业基础。他表示，巴西文协在促进中巴文化交流中发挥着重要作用，希望未来通过与巴西文协等在巴华侨华人社团的合作，进一步加强潍坊市和巴西里约等城市之间的文化交流和经贸合作，推动双方友好关系深入发展。

山东省潍坊市副市长狄波在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰对山东省潍坊市政府代表团的到访表示热烈欢迎。他介绍，巴西文协一直以来致力于打造促进中巴民间文化交流和传播中华优秀文化的重要平台，希望能进一步密切与潍坊市的联系，为推进潍坊市与巴西在经贸、文化、科技等领域的交流合作添砖加瓦。

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

座谈会上，跟随代表团前来巴西访问的潍坊市企业家代表与当地侨胞围绕中国企业开拓巴西市场等话题展开热烈讨论。

巴西文协监事长彭建波、常务副主席黄艳娟等侨胞代表出席座谈会。本次座谈会由巴西文协秘书长伍小曼主持。

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