新华社巴黎3月9日电 专访：中国创新为全球可持续发展提供强大动力——访法国施耐德集团前高管阿祖莱

新华社记者李文昕

法国丝路商学院教授、施耐德集团前高管埃尔韦·阿祖莱日前接受新华社记者专访时表示，中国以创新驱动自身发展，与世界共享发展成果，为全球可持续发展提供强大动力。

阿祖莱表示，中国经济在2024年的表现令人瞩目，实现了预期增长目标，在国际环境不确定性增加的情况下保持了稳健增长，展现了中国作为世界主要经济体的地位和实力，提升了中国的国际信誉度。

谈及中国近期的科技创新成果，他说，中国大力推动科研。这将促进中国从劳动密集型向知识密集型经济转变，以及高附加值行业的培育。中国以创新驱动发展，已成为全球可持续发展的强大助力。

“这一发展不仅提升了增长质量，而且吸引了越来越多跨国公司，因为中国拥有优秀人才资源以及由科技园区、孵化器和集群组成的充满活力的创新生态系统。”阿祖莱说。

他认为，中国政府的激励措施、有利的监管环境、具有竞争力的研发成本、广阔的国内市场等利好因素，吸引跨国企业将其研发活动放在中国，以保持其在全球市场上的竞争力。

阿祖莱观察到，中国正在大力投资绿色技术和可持续解决方案，如可再生能源、电动汽车和基础设施智能管理系统等。他认为，这些举措不仅将对中国的能源转型和减排作出贡献，还为其他国家，特别是全球南方国家提供了可以借鉴的方案。

“通过促进国际合作、鼓励技术和知识共享，中国的创新模式将在全球范围内迅速传播，促进形成更加包容和公平的全球化环境。”阿祖莱说，这不仅有助于解决当前的社会、经济挑战，也有助于减少不平等、增强发展中经济体的韧性。

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