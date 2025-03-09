打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇｜专访：中国创新为全球可持续发展提供强大动力——访法国施耐德集团前高管阿祖莱

2025年03月09日13:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎3月9日电　专访：中国创新为全球可持续发展提供强大动力——访法国施耐德集团前高管阿祖莱

　　新华社记者李文昕

　　法国丝路商学院教授、施耐德集团前高管埃尔韦·阿祖莱日前接受新华社记者专访时表示，中国以创新驱动自身发展，与世界共享发展成果，为全球可持续发展提供强大动力。

　　阿祖莱表示，中国经济在2024年的表现令人瞩目，实现了预期增长目标，在国际环境不确定性增加的情况下保持了稳健增长，展现了中国作为世界主要经济体的地位和实力，提升了中国的国际信誉度。

　　谈及中国近期的科技创新成果，他说，中国大力推动科研。这将促进中国从劳动密集型向知识密集型经济转变，以及高附加值行业的培育。中国以创新驱动发展，已成为全球可持续发展的强大助力。

　　“这一发展不仅提升了增长质量，而且吸引了越来越多跨国公司，因为中国拥有优秀人才资源以及由科技园区、孵化器和集群组成的充满活力的创新生态系统。”阿祖莱说。

　　他认为，中国政府的激励措施、有利的监管环境、具有竞争力的研发成本、广阔的国内市场等利好因素，吸引跨国企业将其研发活动放在中国，以保持其在全球市场上的竞争力。

　　阿祖莱观察到，中国正在大力投资绿色技术和可持续解决方案，如可再生能源、电动汽车和基础设施智能管理系统等。他认为，这些举措不仅将对中国的能源转型和减排作出贡献，还为其他国家，特别是全球南方国家提供了可以借鉴的方案。

　　“通过促进国际合作、鼓励技术和知识共享，中国的创新模式将在全球范围内迅速传播，促进形成更加包容和公平的全球化环境。”阿祖莱说，这不仅有助于解决当前的社会、经济挑战，也有助于减少不平等、增强发展中经济体的韧性。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部