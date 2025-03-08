人民网墨西哥城3月7日电 （记者谢佳宁）“当世界上某些国家开始认为给其他国家设置障碍就能使自己重回发展轨道时，中国在与其他国家交往中仍始终奉行互利共赢的开放战略，这令人感到欣慰！”墨西哥汉语教授吉列尔莫·埃斯皮诺萨在中国两会召开期间举行的中国—墨西哥合作与发展论坛上发出感叹。

图为与会嘉宾合影。今日中国供图

3月7日，以“携手同行 共建美好未来”为主题的中国—墨西哥合作与发展论坛，在北京和墨西哥城以视频连线的形式举行。该论坛由中国外文局美洲传播中心（北京周报社）与墨西哥洲际大学和中央民族大学拉丁美洲社会文化研究中心联合主办、中国国际图书贸易集团有限公司协办。

中国外文局美洲传播中心党委专职副书记王宁、墨西哥洲际大学校长乌戈·安东尼奥·阿文达诺·孔特雷拉斯、墨西哥驻华使馆教育及国际合作事务主管安东尼奥·波特迪亚、中国驻墨西哥使馆临时代办朱健出席论坛并致辞。中国外交部拉美司参赞王新明、墨西哥前驻香港总领事爱德华多·罗尔丹作主旨发言。墨西哥洲际大学商业与国际关系学学者赫苏斯·奥马尔·胡亚雷斯、中央民族大学拉丁美洲社会文化研究中心主任张青仁、墨西哥国立理工学院外语分院教授吉列尔莫·埃斯皮诺萨、中国青年政治学院国际交流处处长周小舟、墨西哥第六频道编辑弗朗西斯·马丁内斯等作了交流发言。中国外文局美洲传播中心副主任于淑均主持论坛并作总结。

论坛墨西哥城会场还举行了《习近平谈治国理政》赠书仪式。中国驻墨西哥使馆临时代办朱健向墨西哥洲际大学校长乌戈·安东尼奥·阿文达诺·孔特雷拉斯赠送了《习近平谈治国理政》（第四卷）西班牙文版。

与会嘉宾围绕“共同探索现代化发展路径，以中国两会探讨中墨携手并进的共同立场与协作策略”“应对世界变局，中墨合作的机遇与未来”“中墨青年如何为塑造更加公平合理的国际秩序贡献力量”等议题进行了交流。

王宁认为，在中国全国两会期间举办中国—墨西哥合作与发展论坛，为中墨、中拉关系高质量发展凝聚共识、提供智力支持，对世界大变局背景下深化中墨友好合作具有积极的现实意义。

王宁表示，2025年是中国“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。政府工作报告提出的经济增长预期目标和国民经济工作安排，既是中国“十四五”收官之年的“成绩单”，也是谋划“十五五”规划的“参考图”。中国的高质量发展、中国经济的稳定增长，为包括墨西哥在内的国际社会提供了更多机遇，为中墨务实合作增添了更多确定性。

朱健表示，两会是中国全过程人民民主的生动体现，也是世界观察中国、读懂中国的重要窗口。国际社会期待两会传递更多高水平开放信号、通过发展新质生产力助推全球科技创新和绿色转型，为世界注入稳定与进步的力量。正如很多墨西哥有识之士所言，中国经济的稳定对全球市场至关重要，中国两会政策将增强投资者信心。

王新明表示，中墨在治国理政和发展战略方面理念相通，双方可通过加强治国理政经验交流，推进国家发展战略对接，共同唱响中墨合作光明前景，为两国人民带来更多实实在在的福祉。

爱德华多·罗尔丹表示，中国取得的成就得益于中国高度重视教育和科技创新，并将相关成果投入社会建设当中。中国在教育投资、经济开放、独立创新方面长期坚持的政策和努力，在中国日益走向世界中心的过程中也为世界带来贡献。建交53年来，中墨建立了友好对话机制和完善的合作体系，也因此在众多领域取得令双方获益的突出成果，下一阶段应该更加聚焦于科学技术合作，加强经验交流。

赫苏斯·奥马尔·胡亚雷斯表示，在中国两会背景下更需要反思墨西哥的现代化发展道路，向中国汲取经验，思考如何进一步改善发展政策，因此需要进行更多对话。两国间可以开展很多合作项目。只有双方携手努力，增强协同，才能让合作项目发挥最大效能。

作为汉语教师，吉列尔莫·埃斯皮诺萨认为，通过汉语课，学生们有机会接触和更好地理解中国文化和社会的方方面面。“如今中国正在引领世界的发展。我们这个时代所有可能从根本上改变社会的伟大进步都正在中国发生，如电动汽车的大规模生产和使用、机器人和自动化、人工智能工具的广泛应用、量子计算、自动驾驶、区块链、可再生能源的广泛使用等。中国正在书写这些进步的最新篇章。通过帮助大学生更好地了解中国，我们能够促进中墨两国文化和社会的交流，推动双方共同努力，实现共同目标。”在他看来，中墨关系可以而且应该比现在更加紧密、更加富有成效。

当前世界百年未有之大变局加速演进，国际环境复杂多变，地区冲突、单边主义、贸易保护主义等对世界经济发展及经济全球化造成负面影响。中墨友好合作也受到影响。

安东尼奥·波特迪亚表示，当今世界，合作、对话与相互理解依然是引领未来的明灯，基于此共识，中墨两国虽远隔重洋，却共同坚信合作是通向发展的桥梁，是跨越地理距离的纽带。中墨关系已构建起坚实的多维度交流框架：从政治议会对话、经贸往来，到文化艺术、教育科技合作，这些机制持续增进两国人民友好情谊，深化彼此认知。展望未来，中墨应继续秉持互利共赢、共商共建原则推进合作，着力推动可产生持久效益的务实行动。

朱健表示，在当前国际形势变乱交织，关税战、贸易战阴云密布的背景下，中墨更需要携手并进，把握合作机遇，在各自现代化进程中相互支持、相互成就。

赫苏斯·奥马尔·胡亚雷斯表示，中墨合作面对很多机遇和挑战，两国都希望推动可持续发展、技术创新、可再生能源发展，都希望建立更加公平的国际秩序，更好维护发展中国家利益，建立更加平衡、和平的世界，这是中墨共同愿景。两国都是多边主义的坚定维护者，希望两国以及两国青年都能为共同愿景加强合作和对话。

弗朗西斯·马丁内斯表示，美国新政府上台之后，推出了一系列极端的政策。墨西哥的经济和贸易在此背景下更需要多元化，与中国加强合作是非常重要的战略选择。“当某些国家，特别是美国，鼓吹贸易战和关税战的时候，中国强调的是开放和互利共赢，这形成了鲜明对比。”马丁内斯说，“作为新闻媒体有义务更多地报道中国，为中墨两国之间取得更多密切合作提供更好的舆情。”她认为，中国一直倡导每个国家都应该根据国情选择自己的发展道路是值得学习和借鉴的。

论坛就“中墨青年如何为塑造更加公平合理的国际秩序贡献力量”进行了交流。王宁介绍说，中国外文局美洲传播中心近年来举办了多场国际青年交流活动，既将国际青年“请进来”，参加“智见青年行”“走读中国·巴西文化人士中国行”等活动，还“走出去”在秘鲁举办“中秘青年文化交流论坛”，在巴西发布《中国—巴西Z世代相互文化认知度调查报告》等，为包括拉美青年在内的不同文明、不同国家、不同领域的国际青年，搭建了交流思想、互学互鉴的对话平台。王宁表示，中墨青年是两国友好事业的希望和未来，应肩负起时代的使命和责任，积极维护世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，推动文明交流互鉴，为中墨友好发展、为构建中拉命运共同体贡献青春力量。

安东尼奥·波特迪亚表示，中墨高校、科研机构与智库间蓬勃开展的数百项合作项目，让墨西哥学子、学者与中国同仁并肩工作，成为两国友谊的最佳使者。他说：“对人的投资，尤其是对青年的培养，是对未来最明智的投入。”

乌戈·安东尼奥·阿文达诺·孔特雷拉斯表示，青年一代肩负重任，拥有通过学术对话与文化互鉴传承文明瑰宝的非凡机遇。中墨须推动双向交流项目，让两国学子不仅领略传统精髓，更能理解当下的挑战与机遇。为深化合作成果，亟需构建教育合作长效平台，推动校际合作共建联合研究中心，完善双向奖学金机制，强化机构协同网络。

张青仁指出，青年是中墨文化交流的重要力量，也是巩固中墨友好交流未来的新生力量。他说，前几年墨西哥电影《寻梦环游记》在中国深受喜爱，最近在中国大火的电影《哪吒2》也受到墨西哥民众的关注，影片关于弘扬家庭、责任还有成长的主题得到很多墨西哥民众的认同。中国与墨西哥的文化纽带不仅是两国人民之间的桥梁，也是推动全球多元文化共生与发展的重要力量。中墨文化交流的前景广阔，在教育、艺术、民间交流等领域的合作充满潜力。随着两国关系的不断深化，文化交流将成为双方合作的坚实基础，为未来的经济合作与全球治理提供更为强大的支持。

周小舟围绕“中拉青年如何携手构建命运共同体”提出建议。她认为，青年需多走动，真听真看才有真感受；青年需多交流，真情交融才能有共鸣；青年需多合作，同频共振才能命运与共。“青年间的真情交融会跨越山海阻隔、文化差异，达成心灵的共鸣。”周小舟说。在她看来，只有在青年间搭建起对话合作的网络，中拉才能真正实现发展的命运与共。

论坛还发布了中国和拉美国家智库联合研究成果《风雨同行 共建中拉命运共同体：实践之路及未来展望》系列报告。2024年是构建中拉命运共同体提出10周年，2025年是中拉论坛正式运行10周年。在此背景下，中国外文局美洲传播中心联合中国社会科学院拉丁美洲研究所、秘鲁国立圣马尔科斯大学亚洲研究中心、巴西弗鲁米嫩塞联邦大学金砖国家研究中心、墨西哥经济和社会研究中心、智利发展大学政府学院、阿根廷国会大学中国—拉丁美洲和加勒比研究国际教研室、西南科技大学拉美研究中心等智库及研究机构的专家学者，对10年来中拉携手共建命运共同体实践情况进行研究，梳理总结合作成果，对未来中拉合作前景进行展望并提出建议。报告分为中拉整体合作篇和双边合作篇，以中、西、葡语系列报告形式发布。

论坛还发布了《今日中国》西文版创刊65周年专刊。《今日中国》西文版于1960年创刊，2004年在墨西哥成立拉美分社，实现期刊本土化印刷。目前该杂志已经成为拉美读者了解中国的一个重要窗口，为不断增进中国和拉美各国人民之间的了解和友谊作出了积极贡献。

(责编：苏缨翔、刘慧)