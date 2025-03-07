【日本】胜又阿雅子

在2025年政府工作报告中，我较为关注的是“加强精神文明建设”部分提到的“积极发展冰雪运动和冰雪经济”。

自北京冬奥会成功举办以来，冰雪运动在中国持续升温，参与人数已突破3亿，带动冰雪产业蓬勃发展。可以说，冰雪运动参与度的提升与冰雪产业的壮大已成为北京冬奥会的重要遗产。

面对中国掀起的"冰雪热"，日本企业也敏锐地捕捉到这一商机，积极开拓中国市场。日本贸易振兴机构（JETRO）于去年底在河北省张家口市崇礼云顶滑雪公园举办了"日本冬季运动品牌体验活动"，通过展示和推介优质滑雪用品等产品，获得了广泛好评。

日本在1985年至1995年间经历了一场滑雪热潮，虽然此后滑雪人数有所减少，但在这一时期滑雪用品领域积累了丰富的经验与成果。当前，中国民众的消费观念从单纯的物质消费向体验消费转变，加之社交媒体“晒图”文化带来的经济效益日益显著，日本时尚个性的滑雪服装和装备在中国市场有着巨大的发展潜力。

此外，随着中国冰雪运动参与人数的持续增长，未来有望培养出更多具备世界级竞技水平的一流选手。期待在滑雪、单板滑雪、速度滑冰、花样滑冰等各冬季运动项目中涌现出更多优秀的中国选手。

（作者系人民网外籍专家）

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