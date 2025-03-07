打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

在华外国人谈中国全国两会：中国冰雪热将带给日本怎样的合作良机

【日本】胜又阿雅子
2025年03月07日15:51 | 来源：人民网-国际频道
小字号

在2025年政府工作报告中，我较为关注的是“加强精神文明建设”部分提到的“积极发展冰雪运动和冰雪经济”。

自北京冬奥会成功举办以来，冰雪运动在中国持续升温，参与人数已突破3亿，带动冰雪产业蓬勃发展。可以说，冰雪运动参与度的提升与冰雪产业的壮大已成为北京冬奥会的重要遗产。

面对中国掀起的"冰雪热"，日本企业也敏锐地捕捉到这一商机，积极开拓中国市场。日本贸易振兴机构（JETRO）于去年底在河北省张家口市崇礼云顶滑雪公园举办了"日本冬季运动品牌体验活动"，通过展示和推介优质滑雪用品等产品，获得了广泛好评。

日本在1985年至1995年间经历了一场滑雪热潮，虽然此后滑雪人数有所减少，但在这一时期滑雪用品领域积累了丰富的经验与成果。当前，中国民众的消费观念从单纯的物质消费向体验消费转变，加之社交媒体“晒图”文化带来的经济效益日益显著，日本时尚个性的滑雪服装和装备在中国市场有着巨大的发展潜力。

此外，随着中国冰雪运动参与人数的持续增长，未来有望培养出更多具备世界级竞技水平的一流选手。期待在滑雪、单板滑雪、速度滑冰、花样滑冰等各冬季运动项目中涌现出更多优秀的中国选手。

（作者系人民网外籍专家）

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部