人民网柏林3月6日电 （记者刘仲华）3月5日，由柏林中国文化中心与湖北省文化和旅游厅联合主办的“知音湖北·大美长江”文化旅游推介会在德国柏林举行。中国驻德国大使馆、湖北省文化和旅游厅、柏林中国文化中心代表以及德国旅游界、多国旅行商、媒体记者等近百位来宾参加了本次活动。

来宾们首先参观了湖北文旅图片展、武汉面塑非遗文创展示和恩施茶文化展演。图片展通过一组组生动的照片，呈现了湖北省独具魅力的自然风光与人文景观，吸引了大量观众驻足观看。非遗传承人创作的一尊尊栩栩如生、形神兼备的关公、悟空等面塑像以及可爱的文创品，让人目不暇接，惊叹连连。茶艺师通过精彩的展示和互动，展示了湖北茶文化的独特魅力。

宣传片《这里是湖北》以及荆楚民乐合奏《金蛇狂舞》为湖北的文旅推介会拉开序幕。湖北省文化和旅游厅副厅长吴烨在致辞中表示，湖北揽山水之美，得人文之胜，既是中国的经济、科技大省，也是文化、旅游大省。今天的湖北正在加快建设世界知名文化旅游目的地和旅游业万亿元产业，构建“双循环”文旅发展新格局。

中方嘉宾致辞。人民网记者 刘仲华摄

中国驻德国大使馆公使曾凡华在致辞中强调，中德两国在文化交流与友好往来的历史长河中，始终相互欣赏、彼此尊重。本次推介会的成功举办，正是中德文明对话的生动实践。湖北的文旅资源与德国有着很强的互补性，双方在文旅合作方面潜力无限。希望双方在文化、旅游等各领域进一步加强合作，碰撞出更多文旅融合的创意火花，实现互利共赢。

柏林中国文化中心主任孙勤航在致辞中表示，此次推介活动是湖北文旅魅力的集中展示，为德国朋友们展现了一个多彩、开放、充满活力的湖北，一个现代化、国际化的湖北。文化旅游是促进文明互鉴的桥梁，希望中德两国不断加强人文交流，深化互利合作，增进友好情谊。

湖北艺术家们带来的表演民乐。人民网记者 刘仲华摄

推介会特别邀请了中国旅游企业代表和德国旅游企业代表进行演讲。中方代表详细介绍了湖北的旅游发展规划及与德国旅游企业的合作潜力，而德方代表则表示期待与湖北加强合作，推动更多德国游客前往湖北旅游。活动现场，湖北及德国旅游企业还签署了合作框架协议。

推介会上，湖北艺术家们为观众带来了原生态民族歌曲《土家迎客歌》、武术表演《天下太极出武当》、魔术表演《魔幻手彩》和民族舞蹈《西兰卡普》等文艺表演，精彩纷呈，高潮迭起，赢得现场观众阵阵喝彩。

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