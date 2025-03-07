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聚焦数字经济发展 助推中欧友好合作

——2025全球数字经济大会巴塞罗那分会场论坛成功举办

2025年03月07日13:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴塞罗那3月5日电 （记者颜欢）当地时间3月4日，2025全球数字经济大会海外分会场在西班牙巴塞罗那举办。本次大会由全球数字经济大会组委会主办，北京市经济和信息化局承办，吸引来自中国、西班牙及欧洲其他国家的150余位政府代表、企业高管、行业协会领袖等重磅嘉宾参会，60余家海外企业和机构参加。期间开展了20余场政企对接活动，各方围绕数字经济前沿议题深入交流，达成多项合作意向。

今年恰逢中西全面战略伙伴关系建立20周年，也是中欧建交50周年，历经多年发展，中欧经贸关系已经形成了强大的经济共生关系。本次分会场活动积极响应国家扩大高水平对外开放、吸引和稳定外资等战略部署，以数字经济为纽带，有力推动了中欧数字友好交流与务实合作。

中国驻巴塞罗那总领事馆总领事孟宇宏表示，中国愿意与世界分享发展机遇，中国倡导普惠包容的经济全球化，坚持由各国共同做大、做好、分好经济发展的蛋糕。面对数字化带来的机遇和挑战，国际社会应加强对话交流，深化务实合作，携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。数字技术的互联互通，让我们跨越山海心手相连。期待在研讨交流中，能够共绘创新、包容共赢的数字经济蓝图，让科技之光造福更多的民众。

中国电子信息行业联合会副会长兼执行秘书长王建伟在致辞中表示，中西两国作为创新驱动的实践者与文明对话的传承者，在构建开放型世界经济中肩负共同使命，希望北京与巴塞罗那方加强沟通协调，不断深化两个城市在数字经济领域的交流合作，不遗余力地推动数字经济产业升级与创新发展。

北京市经济和信息化局局长姜广智以数字分身形式发表开幕致辞，强调中国政府对数字领域国际交流合作的高度重视。北京作为全球数字经济的先行探索者，积极践行国家数字经济发展战略，而巴塞罗那作为欧洲数字经济核心枢纽，科技产业集群优势明显，双方在数字经济领域合作前景广阔。

西班牙加泰罗尼亚企业发展局负责人约翰·罗梅罗表示，中国是一个科技领先的国家，更是一个标杆。希望与中国加强经济领域、技术领域、社会各个层面的合作关系。加泰罗尼亚拥有众多的信息通讯技术企业，是开展数字科技业务合作的热土，希望未来有更多的合作项目可以达成，结出丰硕的合作成果。

西班牙巴塞罗那市政府国际经济促进署署长马里奥·鲁伯特在致辞中表示，巴塞罗那市政府将中国视为战略重点。去年巴塞罗那两位副市长访问了中国，同时巴塞罗那接待了多个来自北京的机构和企业代表。值得一提的是，近20年前，当地政府就极具前瞻性地成为首个设立中国专员的西班牙公立机构，为双方长期友好合作奠定了坚实基础。

在各方的共同期待中，本次大会收获丰硕，取得了多项成果，为中欧数字经济合作注入了新动力。大会开创了国际合作新范式，拓展了数字经济交流平台。全球数字经济大会首次在欧洲设立分会场，与世界移动通信大会同期举办，属两大国际品牌会议首次携手，开创了合作全新范式。大会汇聚了众多精英，围绕数字技术创新、产业融合、人才培养等关键议题展开探讨。

(责编：贾文婷、杨牧)

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