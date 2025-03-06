新华社西班牙巴塞罗那3月5日电（记者张兆卿）爱立信亚太区首席技术官马格努斯·埃韦布林4日在2025年世界移动通信大会期间接受新华社记者采访表示，中国作为全球5G部署的领先市场，其技术创新和规模应用能力为全球通信产业发展提供了宝贵经验。

埃韦布林说，中国是最早推出5G服务的国家之一，也是推动5G大规模部署的关键市场。大量技术创新在中国市场进行了早期测试和应用，为全球通信产业发展提供了宝贵经验。他表示，爱立信正通过与中国移动、中国联通、中国电信等公司深度合作，助力中国构建更智能、更高效的通信网络基础设施。

5G与人工智能的融合创新成为本届移动通信大会聚焦的核心议题。埃韦布林表示，人工智能已成为各国关注的关键技术。“中国在这一领域有很多创新，这无疑是一大优势。”

全球6G发展已逐渐从概念形成步入标准研发阶段。埃韦布林表示，6G发展是一个逐步推进的过程，中国企业和研究机构是6G标准研发的重要参与者。爱立信将通过国际电信联盟、国际标准组织“第三代合作伙伴计划组织”（3GPP）等平台与中国及其他各国伙伴紧密合作，共同定义6G的应用场景与技术边界。

埃韦布林透露，针对未来6G应用场景，爱立信提出“赛博物理社会”的愿景，这一系统允许在数字世界和物理世界之间实现信息的无缝传输。在这种架构下，6G网络能够在数字空间中进行模拟、回溯、预测，并将相关数据反馈到现实世界，从而优化各种应用场景。

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