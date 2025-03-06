新华社意大利威尼斯3月5日电 通讯｜中国服饰闪亮威尼斯狂欢节

新华社记者张馨文

在意大利威尼斯圣马可广场，一年一度的威尼斯狂欢节4日迎来落幕前的高潮。地中海的夕阳下，一场中国主题表演在主舞台上演。热爱传播中华传统文化的当地华侨华人自发组织演出团队，为游客们呈现了服饰走秀、敦煌舞蹈、古筝弹奏等精彩节目。

这不是中国主题表演首次登上威尼斯狂欢节的主舞台。2024年，在纪念马可·波罗逝世700周年的主题下，一场热闹非凡的汉服巡游和舞龙舞狮在这里吸引了世界目光。

“去年的汉服巡游很成功，激发了游客对中国文化的兴趣，我们因此想展示更多中国原汁原味的特色服饰和元素。”威尼斯狂欢节历史展演主席马西莫·安德烈奥利说。在今年的威尼斯狂欢节筹备期间，他特意把中国主题表演时长从25分钟延长至45分钟。

自2月14日开始的2025年威尼斯狂欢节上，衣着成为不同文化交流的桥梁。越来越多中国留学生和华侨华人将狂欢节看作传播中国文化的良机，将更多元的中国服饰带到威尼斯狂欢节现场。

旅意华人艺术家菁菁曾在云南大理学习扎染技术，这次狂欢节期间，她发起了一次扎染工作坊活动，带着爱好者们亲手体验扎染技术，并穿上扎染服饰来到狂欢节现场。一抹中式靛蓝吸引许多国际游客驻足观看。

十多岁的维多利亚，从离威尼斯不远的城市帕多瓦来参加狂欢节。她穿着朋友送的马面裙，略带羞涩地向记者转圈展示。她的爸爸介绍说，女儿很喜欢这条裙子，毫不犹豫地决定要穿上它来狂欢节。

摩尔多瓦游客格洛丽·梅兰妮第一次来威尼斯狂欢节游玩，她开心地与穿着不同中国传统服饰的演员们合影。“我正在学习中文。看到这些中国传统服装，我对中国和中文的兴趣更浓厚了。”

威尼斯市议会主席埃尔梅琳达·达米亚诺此前宣布将这场狂欢节中国主题表演，纳入威尼斯即将举办的“妇女三月”系列活动并作为开场秀。她对记者说：“华人社区对威尼斯很重要，我很自豪可以选择这场表演作为‘妇女三月’的开场。我们将以此庆祝意中友好和文化融合，期待明年可以看到更大规模的表演。”

(责编：曹欣悦、崔越)