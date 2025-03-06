打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜中国服饰闪亮威尼斯狂欢节

2025年03月06日08:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社意大利威尼斯3月5日电　通讯｜中国服饰闪亮威尼斯狂欢节

　　新华社记者张馨文

　　在意大利威尼斯圣马可广场，一年一度的威尼斯狂欢节4日迎来落幕前的高潮。地中海的夕阳下，一场中国主题表演在主舞台上演。热爱传播中华传统文化的当地华侨华人自发组织演出团队，为游客们呈现了服饰走秀、敦煌舞蹈、古筝弹奏等精彩节目。

　　这不是中国主题表演首次登上威尼斯狂欢节的主舞台。2024年，在纪念马可·波罗逝世700周年的主题下，一场热闹非凡的汉服巡游和舞龙舞狮在这里吸引了世界目光。

　　“去年的汉服巡游很成功，激发了游客对中国文化的兴趣，我们因此想展示更多中国原汁原味的特色服饰和元素。”威尼斯狂欢节历史展演主席马西莫·安德烈奥利说。在今年的威尼斯狂欢节筹备期间，他特意把中国主题表演时长从25分钟延长至45分钟。

　　自2月14日开始的2025年威尼斯狂欢节上，衣着成为不同文化交流的桥梁。越来越多中国留学生和华侨华人将狂欢节看作传播中国文化的良机，将更多元的中国服饰带到威尼斯狂欢节现场。

　　旅意华人艺术家菁菁曾在云南大理学习扎染技术，这次狂欢节期间，她发起了一次扎染工作坊活动，带着爱好者们亲手体验扎染技术，并穿上扎染服饰来到狂欢节现场。一抹中式靛蓝吸引许多国际游客驻足观看。

　　十多岁的维多利亚，从离威尼斯不远的城市帕多瓦来参加狂欢节。她穿着朋友送的马面裙，略带羞涩地向记者转圈展示。她的爸爸介绍说，女儿很喜欢这条裙子，毫不犹豫地决定要穿上它来狂欢节。

　　摩尔多瓦游客格洛丽·梅兰妮第一次来威尼斯狂欢节游玩，她开心地与穿着不同中国传统服饰的演员们合影。“我正在学习中文。看到这些中国传统服装，我对中国和中文的兴趣更浓厚了。”

　　威尼斯市议会主席埃尔梅琳达·达米亚诺此前宣布将这场狂欢节中国主题表演，纳入威尼斯即将举办的“妇女三月”系列活动并作为开场秀。她对记者说：“华人社区对威尼斯很重要，我很自豪可以选择这场表演作为‘妇女三月’的开场。我们将以此庆祝意中友好和文化融合，期待明年可以看到更大规模的表演。”

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部