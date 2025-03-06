新华社多哈3月5日电（记者汪强）卡塔尔半岛电视台网站3日刊发肯尼亚专栏作家帕特里克·加萨拉的文章说，全球南方国家的许多人并不会对美国削减对外援助感到悲伤，甚至认为这是自主发展的契机，因为美国整个援助体系一直是地缘政治控制的工具。文章摘要如下：

美国总统特朗普对美国国际开发署发起“闪电战”攻势，解体了这一机构。一名多年参与美国对外援助项目的员工感叹道，这可能使“开发”中蕴藏的“人道主义内核”遗失在战略洗牌中。

然而，把“开发”描述为“有人道主义内核”，这对南方国家的许多人来说有时是矛盾的。所谓“开发”的内核，并没有如它的鼓吹者们断言的那样“人道主义”。实际上，整个援助体系一直是地缘政治控制的工具，是维持而非消除全球不平等及其赖以生存的资源掠夺体系的手段。

近来，随着国际开发署的关闭，这一现实越来越清晰地显现出来。比如，旨在团结和放大美国人道和发展援助组织声量的机构“互动”联盟在一份声明中写道，这些组织“不知疲倦地挽救生命并促进美国在全球的利益”，对美国国际开发署的攻击阻碍了“支持美国全球领导力的项目”。

这番话听起来并没有很人道主义，不是吗？

西方口中的“人道主义”从一开始就与西方殖民主义紧密联系在一起。比如，1884年至1885年召开的柏林会议为欧洲侵占非洲铺平了道路，却被粉饰为“人道主义行动”。

实际上，对外援助产业“行善者”的表面形象掩盖了这一国际体系的掠夺本质。因此，当美国国际开发署如今走向崩溃之际，被其“帮助”的部分人并不会感到特别惋惜。

新人道主义新闻社前任首席执行官赫芭·阿里在最近一次会议中指出：“对削减援助这件事，南方国家的一些活动人士并没有援助捐赠方那么担忧。他们希望，结束对外援的依赖……如果这真是援助终结的开端，我们应该将重点放在结构性变革上。”

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