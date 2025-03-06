新华社突尼斯3月5日电 专访｜中国的发展“正沿着正确方向前进”——访突尼斯非洲通讯社社长米萨维

新华社记者黄灵 王一盛

突尼斯非洲通讯社社长米萨维日前接受新华社记者专访时说，中国经济发展速度令人印象深刻，在人工智能和电动汽车等领域取得的成就令人钦佩，中国的高质量发展“正沿着正确方向前进”。

谈到中国两会，米萨维说，他非常关注中国的经济发展及其国内外投资状况。中国不断向世界提供多样化的高质量产品，在国际贸易中处于重要地位，这主要得益于中国政府采取明智的经济发展政策，得益于中国领导层重视创新和技术应用在经济社会发展中的重要作用，也得益于中国同世界各国建立了紧密的伙伴关系。

米萨维特别钦佩中国的科技创新成就，比如电动汽车产业的迅猛发展以及人工智能大模型的快速进步。他认为，中国高度重视发展和利用先进技术，科创产业智能化水平很高，“中国技术发展和经济政策正在取得预期成果”。

2月21日，观众在2025全球开发者先锋大会现场与陪伴机器人互动。2月21日至23日，以“模塑全球 无限可能”为主题的2025全球开发者先锋大会在上海举办。新华社发（陈浩明 摄）

谈及中国与全球南方国家特别是非洲国家的合作，米萨维说，非中合作对非洲发展起到非常积极的作用，中国以互利共赢的方式发展与非洲的关系，致力于建立公平的伙伴关系，中国和非洲国家都能从中受益。共建“一带一路”倡议非常重要，巩固了中国同其他国家包括非洲国家之间的伙伴关系。

米萨维说，中国政府对新事物持开放态度，制定的政策务实理性，在国际事务中始终维护公平正义，“感谢中国，感谢中国人民”。

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