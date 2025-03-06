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南非谴责以色列暂停允许人道援助进入加沙

2025年03月06日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡3月5日电（记者王晓梅 王雷）南非国际关系与合作部5日发表声明，谴责以色列暂停允许人道主义援助物资进入加沙地带，呼吁国际社会采取紧急行动以确保人道援助进入加沙地带。

　　声明说，南非强烈谴责以色列在加沙人民正在经历巨大苦难并迫切需要食物、住所和医疗用品之际，拒绝允许人道主义援助进入加沙地带并关闭边境口岸。阻止人道援助进入加沙地带明显违反了加沙地带停火协议、国际人道主义法和《日内瓦公约》。南非呼吁国际社会追究以色列的责任，确保向加沙地带所有地区安全、持续和不受阻碍地提供人道主义援助。声明还对4日阿拉伯国家紧急峰会通过加沙重建计划并同意设立独立委员会暂管加沙地带表示欢迎。

　　声明同时谴责以色列持续在巴勒斯坦约旦河西岸展开军事行动，认为这将使紧张局势升级，进一步威胁巴勒斯坦人寻求自决和建国的努力。

　　以色列总理办公室2日发表声明说，自即日起，以色列将暂停允许一切物资进入加沙地带。联合国秘书长古特雷斯同日呼吁立即恢复向加沙地带提供人道主义援助，并防止加沙地带再次陷入敌对状态。

(责编：曹欣悦、崔越)

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