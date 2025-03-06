新华社华盛顿3月5日电（记者熊茂伶）美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特5日说，美国总统特朗普决定，给予福特等三大汽车制造商为期一个月的关税豁免，对其通过美墨加协定从墨西哥和加拿大进口的汽车产品免除25%的进口关税。

莱维特在新闻发布会上表示，特朗普与福特汽车、通用汽车和斯特兰蒂斯汽车公司对话时，三家公司提出豁免关税请求，特朗普答应给予其一个月的关税豁免。“我们与三大汽车制造商进行了交谈，我们将对通过美墨加协定进口的汽车产品给予一个月的豁免。对等关税仍将于4月2日生效。”

美国媒体说，特朗普此举是“在行业领袖呼吁后提供的暂时缓解措施”。

特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施已于3月4日生效。

特朗普4日晚在面向国会两院的讲话中表示，关税政策“可能会有一些小扰动”，但美国能接受，“影响不会很大”。尽管特朗普对关税影响轻描淡写，美国各界对于关税可能给美国经济带来的损害深表担忧。

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