新华社巴拿马城3月5日电（记者许咏政）巴拿马总统穆利诺5日在社交媒体发文表示，美国总统特朗普“再次撒谎”，巴拿马运河不处于所谓的“收回”过程中。同一天，丹麦国防大臣特勒尔斯·伦·波尔森表示，美国吞并格陵兰岛“不会发生”。

美国总统特朗普于当地时间4日在对美国国会参众两院发表演讲时说，美国政府将“收回”巴拿马运河，“我们已经开始这么做了”。他还说，美国“无论如何都将得到格陵兰岛”。

穆利诺表示，巴拿马政府和全体巴拿马人民“坚决拒绝这一对真相和国家尊严的又一次羞辱”，“运河是巴拿马的，也将永远属于巴拿马”。

穆利诺还说，他此前在同到访的美国国务卿鲁比奥及其他美方官员会谈时，“收回运河”议题从未被提及。

波尔森5日在接受丹麦媒体采访时谈及特朗普关于格陵兰岛的最新说法，强调“美国无法、也永远无权决定并获取丹麦王国的这部分领土”。格陵兰岛自治政府总理埃格德同一天说，格陵兰岛“不是待售之物，也不能被夺走”。

今年年初正式就任美国总统后，特朗普多次表示要得到格陵兰岛、“收回”巴拿马运河，并声称不排除动用武力的可能性。此举引起丹麦和巴拿马强烈反对。

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