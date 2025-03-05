当地时间2025年3月3日，美国政府宣布以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%关税。

针对美方行径，商务部接连发起对美反制行动，包括：

｜｜在世贸组织追加起诉美再次加征10%关税；

｜｜将15家美国实体列入出口管制管控名单；

｜｜禁止已被列入不可靠实体清单的美国因美纳公司向中国出口基因测序仪；

｜｜将特科姆公司等10家美国实体列入不可靠实体清单；

｜｜对美国相关光纤产品发起反规避调查。

一天之内连发多项反制措施，这在中美贸易摩擦开始以来，都不常见。

这样的速度、密度，鲜明释放了我们的态度：打，奉陪到底。

这句话，我们上一轮贸易摩擦时也曾说过，现在，我们的工具更丰富了。

能够多箭连发，得益于我们的法律和规则体系不断完备，能够从各个维度维护自身的合法权益。

例如，对美国相关光纤产品发起反规避调查，是我国发起的首例反规避调查。

反规避调查，就是针对那些绕过现有反倾销或反补贴措施的行为发起的调查。

这次之所以对美国光纤产品启动反规避调查，是因为2月10日长飞光纤光缆公司向调查机关提出了反规避措施调查的申请。

他们认为，近年来一些美国的光纤生产商和出口商，通过改变报关时的税则号，利用不同光纤产品之间具有高度兼容性、相似性和相互替代性的特点，绕过了现行的反倾销措施。

这样的做法损害了中方对美相关产品的反倾销措施的实际效果，对中国相关产业的伤害仍在继续。

而通过反规避调查的手段，可以帮我们有效补充现有的贸易救济措施，封堵侵害中国企业权益的漏洞。

此外，对于一些已经建立的规则和机制，这次在运用上也采取了更为丰富灵活的方式。

此次，商务部将15家美国实体列入了出口管制管控名单。

谭主对这15家公司逐一做了分析，发现其经营领域涉及航空、卫星技术、无人机制造、军用机械装备等等。此外，这些公司都有一个共同的背景，就是都从事军事相关技术的开发，与美国军方或国防部门有着直接或间接的关系。

这一次商务部的反制行动中，还有两项与不可靠实体清单相关。

《不可靠实体清单规定》是经国务院批准，依据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律制定，于2020年9月19日正式施行。

建立这样一项制度的主要目的，就是为了维护国家主权、安全、发展利益，维护公平、自由的国际经贸秩序，保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益。

这项制度建立以来，商务部曾多次将涉及对台军售、触碰“红线”的外国企业列入清单，而此次除了再将10家涉及对台军售等不当行为的企业加入不可靠实体清单，还对此前被加入不可靠实体清单的因美纳公司，实施了进口限制措施。

因美纳被禁止的正是其主营产品，基因测序仪。

实际上，随着中国企业在基因测序仪领域的不断突破，2020年到2022年，因美纳产品在中国市场的份额分别为58.6%、48.1%、37.3%，逐年缩水。

眼看在中国市场失去优势，为了保住自己在本土市场的地位，因美纳采取了不当行为。

谭主基于公开信息调查发现，因美纳公司为了达到垄断市场的目的，曾经花费了大量资金游说美国国会、总统行政办公室、卫生与公共服务部等政府机关，推动美国国会审议《生物安全法案》，以此达到限制美国联邦政府与部分中国生物技术公司的业务往来的目的。

这次，对已被纳入不可靠实体清单的因美纳公司作出进口限制措施的决定，能够看出，我们运用法律和规则的层次更加丰富、手段也更为灵活。 对外经济贸易大学教授崔凡跟谭主分析，要知道，跟特朗普上一次对华加征关税时摸索的状态不同，这一次，美国对华关税的时间间隔短、力度范围大、出台节奏急，这说明特朗普这一次是有备而来。

不过现在他面对的中国也不同了。这几年，不只是在经贸领域，中国已经在金融、财政、产业等各方面的风险调控上，下了很大的功夫。抗风险能力的提升，加上“双循环”的推进，我们总体处于一个不错的安全状态下，能够有效地把风险管控在一定的范围内。

我们不因为美国的压力导致我们改变正确的方向，打，我们奉陪到底，不管风吹雨打，胜似闲庭信步。

(责编：胡永秋、杨光宇)