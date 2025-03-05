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外交部：愿同各方一道携手促进全球文明交流互鉴

2025年03月05日18:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月5日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人林剑5日表示，今年6月10日，国际社会将庆祝首个文明对话国际日。作为发起国，中方愿同各方一道，携手促进全球文明交流互鉴。

　　当日例行记者会上，有记者问：2024年6月7日，第78届联合国大会协商一致通过中国提出的设立文明对话国际日决议。日前，联合国秘书处设立了文明对话国际日专门网站（英文版）。中方对此有何评论？

　　“去年，中国提出的设立文明对话国际日决议在第78届联大协商一致通过。这是中方践行习近平主席提出的全球文明倡议的成功实践，也是为推动全球不同文明间交流对话、促进世界和平与发展作出的重要贡献。”林剑表示，联合国近日设立专门网站宣介文明对话国际日，有助于弘扬全人类共同价值，提升公众对尊重文明多样性的意识，聚焦探寻全球性挑战的解决之道。

　　“作为发起国，中方愿同各方一道，积极落实好决议精神，开展丰富多彩的庆祝活动，携手促进全球文明交流互鉴，通过文明对话更好维护世界和平、促进共同发展，为推动构建人类命运共同体作出不懈努力。”林剑说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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