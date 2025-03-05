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综述｜切断供电、禁售美国酒——加拿大强硬对抗美关税“大棒”

2025年03月05日16:44 | 来源：新华网
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　　新华社渥太华3月4日电　综述｜切断供电、禁售美国酒——加拿大强硬对抗美关税“大棒”

　　新华社记者林威

　　美国总统特朗普对加拿大加征关税措施正式生效。加拿大总理特鲁多4日表示，加拿大不会在美国发起的贸易战中退缩。他宣布，加拿大将按计划对价值1550亿加元（约合1070亿美元）的美国商品分阶段加征25%关税，其中首批针对价值300亿加元商品的关税即日实施，其余针对价值1250亿加元商品的关税21天后生效。

　　特鲁多当天在新闻发布会上批评，美方以边境毒品问题为由加征关税是“虚假借口”，特朗普发动贸易战是“一件非常愚蠢的事情”。他强调，加方“永远不会成为（美国的）第51个州”，并已向世界贸易组织和美墨加协定相关机构提出申诉。

　　加拿大财政部当天公布两阶段关税清单：第一阶段涵盖橙汁、酒类、服装等消费品；第二阶段包括农产品、钢铁、电动汽车等战略物资。加政府还将建立关税减免程序，以减轻本国企业受到的冲击。

　　加拿大外交部长乔利在社交媒体直言，美方政策“毫无意义”，警告其将引发边境两侧失业潮与物价飙升，并强调加方保留升级反制措施的权利。

　　安大略省省长道格·福特表示，如果美方加征的关税持续，将向美国纽约州、密歇根州和明尼苏达州的150万户家庭和企业征收25%的“电税”，并威胁在4月切断向美国供电。作为加拿大人口最多、经济最发达的省，安大略省在该省所有酒类专营店同步撤下美国酒类商品，还打算联合联邦政府限制镍对美出口。

　　加拿大汽车经销商协会的休·威廉姆斯表示，关税政策将严重破坏北美汽车供应链稳定，导致生产停滞。他强调：“这些措施对消费者、企业和两国经济都是双输局面。”

　　加拿大卡车运输联盟数据显示，加美之间约70%的货物依赖卡车运输，近期订单锐减引发裁员潮。联盟主席斯蒂芬·拉斯科夫斯基表示，关税将对物流业产生“令人震惊的影响”。

　　加拿大石油生产商协会主席兼首席执行官丽莎·贝顿认为，加美能源合作基础已动摇。她表示，必须拓展多元出口渠道，否则将丧失贸易话语权。加拿大劳工大会主席贝娅·布鲁斯克用“经济战争”形容当前局势，预测首年或流失150万个工作岗位，并呼吁加速铁路、港口基建投资。

　　加拿大自然资源部长威尔金森日前表示，即使美国取消对加拿大加征关税措施，加拿大和美国的贸易伙伴关系也已不复从前。他说，加拿大对美国加征关税的回应是为了引起美国人的担忧，并促使美方回到谈判桌前。

(责编：曹欣悦、崔越)

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