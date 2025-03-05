新华社北京3月5日电 国际纵横谈｜倾听拔节成长的声音——世界关注两会感受中国经济前行动力

新华社记者邓茜

惊蛰时节至，万物现生机。全国两会吸引全球关注。

在“两会时间”里，世界更清晰地听到中国经济拔节成长的声音，感受中国经济破浪前行的动力，增强合作共赢的信心。

稳健前行 无惧风雨应对挑战

两会开幕前夕，国家统计局发布2024年国民经济和社会发展统计公报，中国国内生产总值比上年增长5.0%，中国经济总量首次突破130万亿元。在波谲云诡的世界局势大背景下，中国经济无惧风雨、稳步前行的底气和定力充分显现。

这一成绩来之不易。近年来，全球经济遭遇重重挑战，中国经济面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，保持稳健增长，推动世界经济航船持续前行。2024年，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，经济增速位居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。

“放眼全球，很少有国家能够像中国一样在经济增长方面有如此积极的表现。”孟加拉国-中国商业工业协会秘书长马蒙·姆里达说，中国通过改革和创新应对挑战，为全球经济发展作出重要贡献。

正视困难、准确研判，沉着应变、综合施策……观察人士认为，中国经济稳健增长源自“中国之治”。特别是2024年9月以来，随着存量政策和增量政策组合效应逐步释放，国民经济运行总体平稳、稳中有进，积极变化增多。去年12月召开的中央经济工作会议提出“根本保证”“五个必须统筹”，深化了对经济工作的规律性认识，进一步精准指导中国经济治理与实践的航向。

肯尼亚经济学家詹姆斯·希克瓦蒂说，中国政府重视宏观调控，同时充分发挥市场作用，致力于提升供给与需求之间的适配性和平衡性。中国不仅注重新兴产业的发展，也致力于传统制造业的转型升级。

几内亚发展问题专家西巴·科林·科伊沃吉表示，中国经济持续稳定增长，得益于严谨规划和有效执行。在此过程中，政府对人才培养、研究与创新的重视，无疑是推动技术进步的关键因素。中国在绿色能源、人工智能和高科技制造领域的突破，不仅依靠资金投入，更得益于高素质人才。

2024年，内需对中国经济增长贡献率为69.7%，继续成为经济增长的主动力。科特迪瓦发展问题专家亚历克西斯·比赫表示，中国在深化供给侧结构性改革过程中，通过提升供给质量来满足市场的多样化需求，在需求端将扩大内需作为长期战略，畅通经济循环。中国的经济治理展现出战略性与灵活性，不仅有助于自身经济稳健成长，也为全球经济增长提供重要支持。

创新激荡 引领未来产业方向

“惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。”

人工智能（AI）大模型颠覆业界思路、人形机器人迅速成为产业热点……2025年伊始，中国在多个新兴领域展现出创新活力，成为中国经济蓬勃向上的最新注脚，体现中国经济乘风破浪、高质量发展的新动能、新优势。

当前，世界百年变局加速演进，全球科技创新风起云涌，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。在中国，这已成为社会共识。

“身处中国就会切实感到中国正在拥抱未来技术。”哈佛大学费正清中国研究中心访问学者米切尔·普莱斯尼克长期在中国学习和创业。他说，在机器人、自动化、电动汽车和先进材料等第四次工业革命的重要技术和产业上取得突出进展，是中国经济的重要亮点。相信中国高质量发展将带来更多机遇，期待今年中国两会释放更多相关利好。

中国经济的创新力也在影响世界。欧洲汽车制造商协会主席、梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说，公司将中国作为科技创新中心，不断扩大研发规模。该集团正和中国合作伙伴共同投资超过140亿元人民币，用于新技术和新产品的研发和落地。

“中国不只是巨大的市场，更是创新的引擎。”德国宝马集团全球政府事务负责人格伦·施密特说，宝马在中国设立了德国以外最大的研发中心，与中国伙伴的合作与创新为集团在全球市场的成功注入澎湃动力。

国际投资者敏锐捕捉以创新为代表的中国机遇，不断加码中国市场。国际评级机构明晟（MSCI）中国指数自今年1月中旬以来连续上涨，表现优于全球主要市场。英国《金融时报》刊文说，外国投资者正在重新审视中国科技创新等领域的巨大机遇。

2025年是中国“十四五”规划收官之年，中国两会尤其受到各界瞩目。巴西矿业巨头淡水河谷公司全球对外事务董事总经理卢西亚娜·布鲁姆说，中国两会为世界提供了观察中国发展、理解其政策方向的重要窗口。期待从两会中了解更多推进高质量发展的具体措施，从中探索潜在机遇。

开放合作 坚定全球发展信心

当前，国际形势变乱交织，经济全球化和开放合作遭遇“逆流”。中国始终坚信并推动经济全球化，开放的大门越开越大：外资准入负面清单持续缩减、制造业领域外资准入限制措施全部取消、给予所有建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇、优化免签入境和过境免签政策……这些切实举措，为全球合作与发展带来更大信心。

法国丝路商学院教授、施耐德集团前高管埃尔韦·阿祖莱认为，中国对全球经济增长的贡献不仅反映了中国的经济规模，也反映了中国在全球供应链、投资和消费中的重要作用，这些作用对全球经济具有乘数效应。

比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，在全球保护主义抬头之时，中国的开放态度不仅鼓励贸易和资本流动，而且让发展中国家更有效地融入全球产供链，助力可持续增长，有利于世界经济的互联互通、互利共赢和长期稳定。

“中国正持续扩大对外开放，致力于消除商品流动壁垒，成为全球化议程的重要倡导者。”俄罗斯圣彼得堡国立大学世界经济系副教授柳德米拉·波波娃说。

新春伊始，中国贸促会组织中国企业家代表团赴海外密集开展经贸交流活动，深化贸易、投资等领域务实合作，推动产供链深度互嵌，做大互利共赢蛋糕。

“想到的第一个合作伙伴是中国。”这是很多经济伙伴对中国的信任和期待。中国坚定不移扩大对外开放，已成为全球150多个国家和地区的主要贸易伙伴。

德中经济、教育和文化协会主席贝恩德·艾因迈尔表示，中国是全球供应链关键一环，不仅向世界提供高质量产品和先进技术，还始终保持市场开放，积极推动贸易便利化，为全球经济增长和可持续发展提供了新机遇。

长期关注中国发展的埃及投资者协会联合会经济顾问穆塔西姆·拉希德表示，中国经济发展既满足了中国人民对美好生活的向往，也为世界各国特别是发展中国家提供了公共产品，增强了全球发展信心。

好风凭借力，扬帆正当时。更加积极有为的宏观政策、全方位扩大内需、以科技创新引领新质生产力发展……中国将继续秉持新发展理念，坚持推动合作发展、开放发展，以稳健、可持续的增长为世界带来更大信心、更多活力。

(责编：曹欣悦、崔越)