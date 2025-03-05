新华社纽约3月4日电 综述｜美国加征关税利空继续拖累纽约股市

新华社记者刘亚南

由于市场继续消化美国加征关税带来的利空冲击，纽约股市三大股指4日延续前一交易日跌势低开低走。科技股集中的纳斯达克综合指数盘中一度较去年12月16日的历史高点下跌10%以上。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌670.25点，收于42520.99点，跌幅为1.55%；标准普尔500种股票指数下跌71.57点，收于5778.15点，跌幅为1.22%；纳指下跌65.03点，收于18285.16点，跌幅为0.35%。

标普500指数4日收盘于去年11月4日以来最低水平，意味着去年美国总统选举日以来的所有涨幅被抹平。

美国4日开始对多国加征关税并引发反制措施，关税可能带来的负面冲击令市场人气显著承压。

美国股票经纪商MND伙伴公司董事总经理蒂莫西·安德森当日在接受记者采访时说，过去一周左右市场人气出现相当强烈的负面变化，这很大程度上与关税相关。

美国资产管理机构克利尔布里奇投资公司分析师乔希·贾姆内尔表示，关税很可能会增加通胀上行压力并在一定程度上影响经济增长，这整体上对风险资产不利。

个股方面，电子产品零售商百思买公司股价当日大跌13.3%，对主要股指形成拖累。这家企业警告，关税很可能导致产品涨价及销量下降。

此外，标普500指数金融板块当日跌3.54%，摩根大通集团、维萨公司和万事达卡公司股价均明显下跌。

目前，投资者仍然高度关注贸易紧张局势走向，关税政策变化预计将继续在很大程度上主导主要股指走势。

市场研究机构金融研究与分析公司负责美国股票策略的首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔表示，美国股市在有条件地回调，这一调整基于美国政府将保留多少关税。

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