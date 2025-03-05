新华社华盛顿3月4日电 美国彭博社4日刊发英国剑桥大学皇后学院院长穆罕默德·埃里安的文章说，美国新一届政府在贸易等方面的政策正加剧外界担忧，美国经济衰退风险越来越高。文章摘要如下：

就在几个月前，美国经济衰退似乎还是遥不可及的事，但最近这种情况已开始改变。从政策不确定性到脆弱的金融市场，一系列因素给世界最大经济体蒙上了阴影。

近几周，10年期美国国债收益率下跌约70个基点，油价跌至每桶70美元以下，再加上令人失望的经济数据，反映出人们日益担忧美国总统特朗普的贸易政策和公共部门改革的直接后果。

从最近的调查来看，政策不确定性已经削弱了企业和家庭信心，给经济前景蒙上阴影。面对接二连三的政策声明和越来越难以预测的环境，企业界现在更多采取观望态度。针锋相对的关税战威胁则可能扰乱全球供应链并抑制经济增长。

令人更加不安的是，通胀虽然已出现缓解迹象，但比预期的更顽固。滞胀迹象——增长停滞和物价快速上涨的麻烦组合——引发对美联储再次决策失误的担忧。美联储在实现就业最大化和价格稳定的双重使命之间左右为难。

在彭博社2月份的调查中，美国2025年经济增长预期中值为2.3%。经济学家下调美国经济增长预期只是时间问题，下调幅度可能高达一个百分点。

作者估算美国经济衰退概率已从年初的10%上升到目前的25%至30%。对于一个在全球经济增长中发挥重要作用的经济体而言，这样的情形后果严重且令人不安。

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