新华社伦敦3月4日电（记者赵小娜）英国《金融时报》4日发表文章说，全球最大石油企业沙特阿美公司表示，中国人工智能企业深度求索（DeepSeek）的技术为该公司带来了“巨大的变化”，帮助其提升运营效率。文章摘要如下：

沙特阿美公司的旗舰数据中心引入了DeepSeek的技术。沙特阿美公司首席执行官阿明·纳赛尔4日表示，DeepSeek开发的算法和软件“无疑是一项非常有趣的技术创新”，正在帮助该公司提高效率，并减少完成相同任务所需的资源量。

DeepSeek今年1月发布开源模型DeepSeek-R1。纳赛尔说：“在如何从现有计算系统中获益并使其价值最大化方面，这家中国公司的技术确实带来了巨大的变化。”纳赛尔表示，沙特阿美公司正在人工智能领域大力投资，并与“所有大型高科技公司”达成了合作。

沙特阿拉伯及其他海湾国家积极与科技公司开展合作，以推进其人工智能基础设施建设。例如，沙特风险投资部门去年投资了中国人工智能公司智谱AI。

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