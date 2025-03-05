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波兰专家：美加征关税是“荒谬之举”

2025年03月05日13:26 | 来源：新华网
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　　新华社华沙3月5日电（记者张章 崔力）波兰华沙大学经济学教授武卡什·戈切克4日说，公平的国际贸易对所有参与方都有利，美国政府提高关税的做法缺乏依据、害人害己，是“经济上的荒谬之举”。

　　戈切克在接受波通社采访时说，美国政府在关税问题上的举动完全没有合理的经济依据，不仅会损害被征收更高关税的国家和地区，也会对美国自身造成伤害。

　　他认为，国际供应链的特点决定，提高关税将推高美国本土制造产品的价格。“美国企业自己将许多半成品的生产外包到墨西哥，因为这样做更具成本效益。如今对这些国家施加更高的关税，美国本土生产的产品价格必然会上涨。”

　　戈切克还谈到美国关税政策对欧盟的潜在影响。他说：“尽管波兰生产的汽车零部件并不大量出口美国，但如果整个欧洲经济因为这场‘荒谬的贸易战’受到冲击，欧洲经济环境将恶化，波兰势必会受到影响。”

　　不过，戈切克不认为这意味着全球化的彻底终结，因为国际贸易带来的利益巨大，不可能被轻易放弃。他说：“我们目前看到的，更多是出于美国国内政治考虑的短期策略。将国际贸易政策服务于国内政治议程，从长期来看，最终会损害其支持者。”

(责编：曹欣悦、崔越)

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