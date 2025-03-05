人民网巴塞罗那3月4日电 （记者许海林）当地时间3月4日，世界互联网大会国际组织在西班牙巴塞罗那举办“AI算力发展”专题论坛。论坛以“打造融合、普惠、绿色的AI算力新生态”为主题，在2025年世界移动通信大会期间举办。

中国国家互联网信息办公室副主任杨建文出席论坛并致辞。杨建文提出，随着全面智能化时代到来，人工智能技术深刻影响着社会生产生活，为各行各业带来广阔的发展机遇，成为引领新一代产业变革的核心力量。要着力强化协同创新、稳步推动优化布局、大力投资网络设施、持续丰富应用场景、深化绿色技术应用，以打造高效优质、安全稳定、普惠易用、互利共赢且清洁低碳的人工智能算力。

国际电信联盟前秘书长赵厚麟，全球移动通信系统协会大中华区总裁斯寒，中兴通讯股份有限公司董事长李自学，中国移动通信集团有限公司副总经理张冬，联想集团执行副总裁刘军，格鲁吉亚发展基金会董事会主席贝西克·布贾尼什维利，科大讯飞联合创始人江涛，中欧数字协会主席鲁乙己，钛媒体集团创始人赵何娟在论坛上发言。来自全球的百余名嘉宾参加。

与会嘉宾一致表示，普惠包容和跨行业合作是实现AI可持续发展的关键，未来应加强国际合作，共同应对算力与能耗的挑战。衷心期待世界互联网大会能够在AI算力等领域发挥更大作用，为各方携手推进算力发展提供平台，推动加速数字化转型升级，让数字技术更好造福人类。

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