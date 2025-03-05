新华社赫尔辛基3月4日电（记者朱昊晨 徐谦）芬兰国家技术研究中心4日发布新闻稿说，该中心和IQM量子计算机公司已成功研发并推出了欧洲首台50量子比特超导量子计算机。

这台量子计算机位于芬兰南部埃斯波市，目前正通过芬兰国家技术研究中心的量子计算云端服务向科研人员和企业用户开放。该中心表示，50量子比特超导量子计算机将为业界提供开发量子计算应用程序及进行更多实践研究的机会。

该中心在新闻稿中说，这台50量子比特量子计算机采用了新的芯片技术，显著降低了运行时的噪音并提升了计算中可使用的量子比特数量，能够执行传统计算机无法完成的计算，是芬兰在量子计算领域发展的里程碑。

“借助这台量子计算机，可以开发新的应用程序和算法，用于材料建模和仿真、最优化问题及人工智能等专业领域。”芬兰国家技术研究中心执行副总裁埃里亚·图鲁宁在新闻稿中说。

芬兰于2020年11月首次公布其在量子计算领域的发展计划，政府共拨款2070万欧元用于开发50量子比特量子计算机。

该计划分三个阶段。2021年，芬兰研发出5量子比特量子计算机；2023年，该国研发出20量子比特量子计算机；50量子比特量子计算机的推出标志着第三阶段完成。

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