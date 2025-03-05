新华社洛杉矶3月4日电（记者谭晶晶）近期，美国得克萨斯州麻疹疫情持续发酵。截至4日，该州已有159例确诊病例，其中一名儿童死亡。美国疾病控制和预防中心当天表示，已派工作组前往得州帮助应对麻疹疫情。

得州卫生服务部4日通报称，自今年1月下旬以来，得州南部平原地区暴发麻疹疫情，截至目前，共报告159例麻疹确诊病例，其中22人住院治疗，1人死亡。死亡病例是一名未接种过麻疹疫苗的学龄儿童，没有已知的基础疾病。

得州卫生服务部表示，由于麻疹具有极强的传染性，预计疫情暴发地区及周边社区会出现更多感染病例。该机构正在与地方卫生部门合作，对疫情展开调查。预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗，该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。

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