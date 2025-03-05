新华社开罗3月5日电（记者董修竹）埃及总统塞西4日晚宣布，当天在埃及新行政首都召开的阿拉伯国家紧急峰会通过了埃及提出的加沙重建计划，同意设立独立委员会暂管巴勒斯坦的加沙地带。

本次峰会为期一天。在会后举行的新闻发布会上，阿拉伯国家联盟秘书长盖特表示，这一重建计划为加沙描绘了新的“安全和政治路线图”，在巴勒斯坦权力机构的监督下，将成立一个不属于任何派别的委员会，管理加沙至少六个月。

盖特说，这一计划已得到所有阿拉伯国家全力支持。紧急峰会发表的声明说，“和平是阿拉伯人的战略选择，阿拉伯人的和平观念基于两国愿景”。

联合国秘书长古特雷斯在峰会上强调，联合国支持由埃及起草的加沙重建计划，加沙地带应仍然是巴勒斯坦的一部分。

巴勒斯坦总统阿巴斯在峰会上表示，明确反对任何将巴勒斯坦人赶出家园的言论。他强调，如果加沙地带、约旦河西岸和东耶路撒冷具备适当条件，巴勒斯坦已准备好在未来一年内举行总统和立法委员会选举。

根据峰会发表的声明，阿拉伯国家领导人发出警告，任何试图将巴勒斯坦人赶出家园或吞并被占领巴勒斯坦领土的企图都将导致该地区陷入新的冲突阶段，并将冲突扩大到该地区的其他国家。

阿拉伯国家领导人在声明中强调，完成巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列之间停火协议的第二和第三阶段是当务之急。他们要求以色列从加沙地带全面撤军，包括从加沙地带与埃及之间的“费城走廊”撤军，并确保足量的人道主义援助物资立即安全、无障碍地进入加沙。

阿拉伯国家领导人还在声明中承诺为实施加沙重建计划提供财政、物资和政治支持，并呼吁国际和地区融资机构及时为该计划提供必要支持。声明还呼吁尽快在开罗举行国际会议为加沙地带的恢复和重建提供支持，以加速这一进程。

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